8 Restoran Vegetarian Terbaik di Surabaya, Surganya Kuliner Nabati yang Sehat dan Bergizi

restoran kuliner vegetarian terbaik di Surabaya. (Freepik/ stockking)
JawaPos.com – Gaya hidup Vegetarian semakin diminati oleh berbagai kalangan masyarakat di kota Surabaya dari generasi muda hingga dewasa.
Kota Surabaya kini memiliki banyak pilihan Restoran Vegetarian yang menyajikan Kuliner sehat dari berbagai penjuru dunia, mulai dari Indonesia hingga Jepang.
Setiap Restoran Vegetarian di Surabaya hadir dengan konsep yang unik, mulai dari suasana fancy, homey, hingga modern yang instagramable.
Dilansir dari laman Go Travelly dan Whats New Indonesia pada Rabu (8/4), berikut delapan rekomendasi restoran kuliner vegetarian terbaik di Surabaya.
1. Nature Vegetarian Restaurant
Nature Vegetarian Restaurant adalah restoran vegetarian dengan suasana fancy yang tetap menawarkan harga terjangkau mulai dari Rp20.000 per menu.
Menu yang tersedia sangat beragam, mencakup pilihan internasional seperti sushi dan shinboku hingga menu lokal seperti nasi goreng petai.
Restoran ini berlokasi di Ruko Central Park, Blok AA No.11, Jl. Raya Mulyosari No.121, Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, dan dapat dihubungi di nomor (031) 5966185.
Jam operasionalnya berlangsung setiap hari kecuali Senin hingga pukul 20.00 WIB, dengan lingkungan yang bersih dan area makan yang luas.
