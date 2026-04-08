14 Tempat Kuliner Sushi di Surabaya Paling Recommended untuk Pecinta Jepang, Wajib Dicoba

JawaPos.com – Kuliner Jepang, khususnya Sushi, semakin digemari oleh masyarakat di berbagai penjuru kota Surabaya dari segala kalangan.

Kota Surabaya kini memiliki banyak pilihan restoran Sushi dengan konsep beragam, mulai dari conveyor belt hingga restoran berbintang di hotel mewah.

Setiap restoran Sushi di Surabaya hadir dengan keunikan masing-masing, baik dari segi harga, suasana, maupun keragaman menu Kuliner Jepangnya.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Traveloka pada Rabu (8/4), berikut 14 rekomendasi tempat kuliner sushi di Surabaya.

1. Sushi Tei

Sushi Tei adalah salah satu restoran sushi paling dikenal di Indonesia yang hadir di berbagai pusat perbelanjaan kota ini.

Cabangnya dapat ditemukan di Tunjungan Plaza 5 Lantai 5, Ciputra World, Pakuwon Mall, Grand City Mall, dan Galaxy Mall.

Menu andalan yang ditawarkan antara lain aburi salmon carpaccio, dragon roll, dan wagyu aburi sushi dengan kualitas segar dan lezat.