Berbubur Nasi Cumi Hitam Khas Madura, Ini 13 Tempat Recommended yang Ada di Surabaya

JawaPos.com – Nasi cumi hitam Madura adalah salah satu kuliner khas yang paling dicari di Surabaya, hadir dengan warna hitam pekat dari tinta cumi yang kaya rempah dan cita rasa gurih yang khas.

Dari warung sederhana pinggir jalan hingga restoran dengan menu yang lebih beragam, nasi cumi hitam Madura di Surabaya selalu berhasil menarik perhatian siapa saja yang menyukai kuliner otentik.

Setiap warung punya keistimewaan tersendiri, mulai dari pilihan lauk pendamping, tingkat kepedasan, hingga cara penyajian yang membedakannya satu sama lain.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Cari Kuliner Indonesia pada Rabu (8/4), berikut 13 rekomendasi tempat kuliner nasi cumi hitam khas Madura di Surabaya.

1. Warung Nasi Cuhima Bu Evie

Warung yang sudah berdiri sejak 1986 ini berlokasi di Jl. Ngagel Madya No. 08 dan menjadi salah satu pelopor penyaji nasi cumi hitam Madura di kawasannya.

Setiap porsinya sudah dilengkapi mie goreng, serundeng, ikan teri, peyek, dan sambal, dengan pilihan lauk tambahan seperti empal suwir, paru, babat, atau telur asin.

Harga per porsi mulai dari Rp20.000 menjadikannya pilihan yang sangat terjangkau untuk sajian selengkap dan selezat ini.