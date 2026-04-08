Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

JawaPos.com – Surabaya ternyata menyimpan banyak pilihan kuliner Steak yang lezat dan beragam untuk semua kalangan.

Dari restoran premium hingga warung kaki lima, kuliner Steak di Surabaya hadir dengan harga yang sangat bervariasi.

Bagi kamu yang sedang mencari tempat makan Steak terbaik di Surabaya, daftar berikut bisa jadi panduan yang tepat.

Dilansir dari laman Go Travelly dan Lapis Pahlawan pada Rabu (8/4), berikut 15 rekomendasi tempat kuliner steak di Surabaya.

1. Boncafe

Restoran ini berdiri sejak 1977 dan sudah memiliki lima cabang di kota ini, mulai dari Gubeng, Manyar Kertoarjo, Kupang Indah, Pregolan, hingga Graha Famili.

Pilihan dagingnya sangat beragam, mencakup sapi, ayam, salmon, babi, hingga kambing, dengan bumbu steak khas yang menjadi daya tarik utamanya.

Harganya terbilang terjangkau dibandingkan restoran steak lain dengan kualitas serupa.