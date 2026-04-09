10 Spot Tempat Kuliner Lontong Kupang di Sidoarjo Paling Sedap dengan Cita Rasa Full Sedap

JawaPos.com – Lontong kupang adalah salah satu kuliner paling ikonik dari Sidoarjo, hadir dengan perpaduan kupang putih segar, kuah petis gurih, lontong, dan lentho yang renyah dalam satu sajian khas.

Cita rasa petis khas daerah ini menjadi pembeda utama yang menjadikan lontong kupang Sidoarjo punya karakter tersendiri dibanding sajian serupa dari daerah lain.

Dari warung sederhana di pinggir jalan hingga kedai yang sudah beroperasi puluhan tahun, lontong kupang Sidoarjo selalu berhasil memikat siapa saja yang mencicipinya.

Dilansir dari laman Go Travelly dan travelingyuk.com pada Kamis (9/4), berikut sepuluh rekomendasi kuliner lontong kupang di Sidoarjo.

1. Lontong kupang Pak Misari

Warung yang sudah sangat dikenal ini berlokasi di Jl. Mojopahit No. 62, Bulusidokare, tepat di sebelah toko kerupuk Mojopahit dan buka setiap hari dari pukul 09.30 hingga 13.00.

Keistimewaan utamanya terletak pada penggunaan petis khas Sidoarjo yang menghasilkan kuah lebih gurih dan sedap dibanding petis dari daerah lain.

Setiap porsi lontong kupang dibanderol hanya Rp8.000, sementara sate kerang tersedia seharga Rp4.000 per 10 tusuk, menjadikannya pilihan makan yang sangat terjangkau.