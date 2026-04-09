Caramelized Garlic Butter Chicken: Gurih, Manis, dan Bikin Nambah Terus

JawaPos.com - Kalau lagi cari menu ayam yang beda dari biasanya, resep Caramelized Garlic Butter Chicken dari @adelscooking ini wajib banget dicoba. Sekilas saus garlic butter caramel seperti ini memang lebih sering dipakai untuk seafood, tapi ternyata ketika dipadukan dengan ayam, hasilnya justru makin nagih.



Perpaduan rasa gurih dari butter, manis dari gula yang terkaramelisasi, serta aroma bawang putih yang kuat bikin hidangan ini terasa “rich” dan berlapis. Nggak heran kalau di caption-nya sampai ada warning: “wajib masak nasi banyak dulu”karena serius, lauk ini auto bikin nambah.



Yang bikin spesial, ayamnya dibuat crispy dulu sebelum dilumuri saus, jadi teksturnya nggak cuma lembut tapi juga ada crunchy di luar. Ditambah lagi sausnya yang kental, lengket, dan meresap sempurna, ini sih comfort food level tinggi.



Bahan-bahan

Bahan Ayam:

5 sdm tepung protein sedang

5 sdm tepung maizena

2,5 sdt kaldu jamur

1/2 sdt garam

Air secukupnya

4 buah paha ayam fillet



Bumbu Halus:

15 siung bawang putih

1/2 buah bawang bombay

5 butir kemiri (sangrai)

Air secukupnya



Bahan Tumis:

20 siung bawang merah

10 siung bawang putih

1/2 buah bawang bombay

Butter secukupnya

Margarin secukupnya



Saus:

2 sdm saus inggris

2 sdm saus tiram

2 sdm kecap asin

1/2 sdm cuka

1/2 sdt garam

1/2 sdt lada putih bubuk

1/2 sdt kaldu jamur

1,5 sdm gula pasir

1/2 sdm chili flakes

1 sdm italian herbs

1 sdm parsley

Daun kari secukupnya

Perasan jeruk nipis



Cara Membuat

1. Siapkan Ayam

Campurkan tepung, maizena, kaldu jamur, garam, dan air hingga jadi adonan pelapis. Balurkan ayam, lalu goreng hingga crispy dan matang. Sisihkan.

2. Haluskan Bumbu

Blender bawang putih, bawang bombay, dan kemiri dengan sedikit air hingga halus.

3. Tumis Bumbu

Panaskan butter dan margarin, lalu tumis bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay hingga harum dan sedikit karamelized.

4. Masukkan Bumbu Halus

Tuang bumbu halus, masak sampai matang dan tidak langu.

5. Buat Saus

Masukkan semua bahan saus, aduk hingga mengental dan aromanya keluar.

6. Campurkan Ayam

Masukkan ayam goreng ke dalam saus, aduk hingga semua bagian terlapisi sempurna.

7. Finishing

Tambahkan perasan jeruk nipis untuk rasa segar, lalu masak sebentar hingga saus meresap.





Tips Biar Makin Juara

- Gunakan api kecil saat membuat saus agar gula bisa caramelized sempurna

- Jangan skip jeruk nipis, karena ini yang bikin rasanya balance

- Bisa tambahkan cabai rawit kalau mau versi lebih pedas



Menu ini benar-benar bukti kalau olahan ayam bisa naik level hanya dengan teknik dan kombinasi bumbu yang tepat. Dari yang awalnya cuma ayam goreng biasa, berubah jadi hidangan yang rasanya kompleks gurih, manis, sedikit asam, dan pedas.



Cocok banget disajikan dengan nasi hangat, bahkan bisa jadi menu andalan kalau lagi masak buat keluarga atau teman. Sekali coba, besar kemungkinan bakal masuk menu favorit di rumah.