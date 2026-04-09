9 Kuliner Legendaris Balikpapan yang Wajib Dicoba untuk Pengalaman Tak Terlupakan, Masih Eksis dan Selalu Ramai

Balikpapan bukan hanya dikenal sebagai kota minyak, tetapi juga surga kuliner yang menyimpan banyak tempat makan legendaris.

Dari generasi ke generasi, sejumlah warung dan restoran di kota ini tetap bertahan dengan cita rasa autentik yang tidak berubah.

Bagi kamu yang sedang merencanakan liburan ke Balikpapan, berburu kuliner lawas bisa menjadi pengalaman seru yang sayang untuk dilewatkan.

Dilansir dari YouTube 10 Best Id, berikut ini daftar tempat makan legendaris di Balikpapan yang wajib kamu kunjungi.

1. Restoran Kepiting Kenari

Salah satu ikon kuliner Balikpapan adalah Restoran Kepiting Kenari. Berdiri sejak tahun 1970, tempat makan ini terkenal dengan berbagai olahan kepiting segar yang menggoda selera.

Pilihan sausnya pun beragam, mulai dari asam manis, lada hitam, hingga saus Padang yang kaya rempah.

Lokasinya yang dekat Bandara Sepinggan membuat restoran ini sering menjadi destinasi pertama para wisatawan. Dengan harga mulai Rp80.000, pengalaman makan di sini dijamin memuaskan.

2. Warung Kuin Abdhu