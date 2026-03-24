Simak, Jadwal Shalat Untuk Wilayah Garut Besok, Rabu 25 Maret 2026

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi hal penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu sesuai ketentuan.
Dengan adanya panduan waktu yang akurat, setiap muslim dapat menyesuaikan aktivitas sehari-hari tanpa melewatkan kewajiban shalat lima waktu.
Berikut ini adalah jadwal shalat untuk wilayah Garut pada Rabu, 25 Maret 2026 yang dilansir dari laman resmi Bimas Islam Kementerian Agama RI.
Imsak: 04.27 WIB
Subuh: 04.37 WIB
Terbit: 05.45 WIB
Dhuha: 06.16 WIB
Zuhur: 11.58 WIB
Asar: 15.11 WIB
Magrib: 18.04 WIB
Isya: 19.08 WIB
Jadwal di atas dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat Garut dan sekitarnya dalam menunaikan ibadah shalat lima waktu.
Meski demikian, perbedaan waktu beberapa menit bisa saja terjadi di tiap wilayah karena faktor geografis.
Dengan mengikuti jadwal ini, diharapkan ibadah dapat dilakukan dengan lebih tertib, tepat waktu, dan penuh kekhusyukan.