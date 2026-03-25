Sinopsis Seri Shrek (2001-2010): Kehidupan dalam Dunia Dongeng Ternyata Jauh Lebih Menarik dan Rumit

JawaPos.com - Dunia dongeng dan legenda memiliki banyak sekali makhluk fantasi atau mistis. Ada yang memiliki tokoh raksasa, boneka kayu hidup, keledai berbicara, naga, dan lain-lain. Apa jadinya kalau semua makhluk itu hidup di dunia yang sama.

Seri film animasi Shrek (2001-2010) adalah seri film yang sangat populer dan ikonis, bahkan memiliki banyak sekali penggemar hingga saat ini.

Walaupun seri film ini adalah animasi, cerita yang dibawakan membawakan beberapa topik yang cukup dewasa. Namun, komedi yang dibawakan dapat dinikmati oleh penonton semua umur.



Shrek (2001)

Shrek (Mike Myers) adalah raksasa berkulit warna hijau yang sangat sombong dan egois. Tapi ia sangat menyukai kehidupan menyendirinya di rawa.



Lalu, seorang bangsawan bernama Farquaad (John Lithgow) mengusir seluruh makhluk dongeng ke rawa. Termasuk Pinokio, Tiga Babi Kecil, dan Donkey (Eddie Murphy).

Shrek merasa bahwa ketenangannya terganggu oleh kehadiran tetangga-tetangga barunya itu, dan mereka juga tidak suka tinggal di rawa bersama Shrek. Maka pergilah Shrek ke kastil milik Farquaad untuk meminta kesunyiannya kembali.



Ternyata Farquaad memiliki keinginan yang sangat tinggi, ia ingin menjadi raja. Dengan bantuan Cermin Ajaib, ia menemukan jawabannya bagaimana ia dapat menjadi raja. Ia harus menikahi seorang putri.



Putri Fiona (Cameron Diaz) adalah seorang putri yang menderita sebuah kutukan, dan terperangkap di sebuah kastil yang dijaga oleh seekor naga. Farquaad setuju untuk mengeluarkan para makhluk dongeng dari rawa Shrek apabila ia dapat menyelamatkan Fiona.



Shrek, dengan bantuan Donkey, segera menuju kastil dimana Fiona terperangkap. Mereka berdua kemudian berpencar untuk menemukan Fiona. Namun, Donkey malah bertemu dengan Sang Naga.

Donkey, dengan kemampuan merayunya, berhasil mendapatkan hati si Naga yang ternyata betina. Naga kemudian membawa Donkey ke ruangannya. Di saat yang sama Shrek berhasil menemukan Fiona, lalu mereka berusaha untuk keluar dari kastil tersebut dan menyelamatkan Donkey dari Naga.



Fiona yang sudah lama menantikan dirinya untuk diselamatkan, selalu berimajinasi akan menikahi penyelamatnya. Namun ia menjadi sangat kecewa saat mendapati Shrek adalah makhluk dongeng.

Tapi, dalam perjalanan menuju kastil Farquaad, Shrek dan Fiona menjadi sangat dekat dan saling jatuh cinta. Akan tetapi, mereka masih harus berhadapan dengan Farquaad.