Alberta Dionny Natanuel
25 Maret 2026, 07.45 WIB

Sinopsis Seri Shrek (2001-2010): Kehidupan dalam Dunia Dongeng Ternyata Jauh Lebih Menarik dan Rumit

Tiga poster seri film Shrek (2001-2010) (IMDb)

JawaPos.com - Dunia dongeng dan legenda memiliki banyak sekali makhluk fantasi atau mistis. Ada yang memiliki tokoh raksasa, boneka kayu hidup, keledai berbicara, naga, dan lain-lain. Apa jadinya kalau semua makhluk itu hidup di dunia yang sama. 

Seri film animasi Shrek (2001-2010) adalah seri film yang sangat populer dan ikonis, bahkan memiliki banyak sekali penggemar hingga saat ini. 

Walaupun seri film ini adalah animasi, cerita yang dibawakan membawakan beberapa topik yang cukup dewasa. Namun, komedi yang dibawakan dapat dinikmati oleh penonton semua umur. 

Shrek (2001)

Shrek (Mike Myers) adalah raksasa berkulit warna hijau yang sangat sombong dan egois. Tapi ia sangat menyukai kehidupan menyendirinya di rawa. 

Lalu, seorang bangsawan bernama Farquaad (John Lithgow) mengusir seluruh makhluk dongeng ke rawa. Termasuk Pinokio, Tiga Babi Kecil, dan Donkey (Eddie Murphy). 

Shrek merasa bahwa ketenangannya terganggu oleh kehadiran tetangga-tetangga barunya itu, dan mereka juga tidak suka tinggal di rawa bersama Shrek. Maka pergilah Shrek ke kastil milik Farquaad untuk meminta kesunyiannya kembali. 

Ternyata Farquaad memiliki keinginan yang sangat tinggi, ia ingin menjadi raja. Dengan bantuan Cermin Ajaib, ia menemukan jawabannya bagaimana ia dapat menjadi raja. Ia harus menikahi seorang putri.

Putri Fiona (Cameron Diaz) adalah seorang putri yang menderita sebuah kutukan, dan terperangkap di sebuah kastil yang dijaga oleh seekor naga. Farquaad setuju untuk mengeluarkan para makhluk dongeng dari rawa Shrek apabila ia dapat menyelamatkan Fiona. 

Shrek, dengan bantuan Donkey, segera menuju kastil dimana Fiona terperangkap. Mereka berdua kemudian berpencar untuk menemukan Fiona. Namun, Donkey malah bertemu dengan Sang Naga. 

Donkey, dengan kemampuan merayunya, berhasil mendapatkan hati si Naga yang ternyata betina. Naga kemudian membawa Donkey ke ruangannya. Di saat yang sama Shrek berhasil menemukan Fiona, lalu mereka berusaha untuk keluar dari kastil tersebut dan menyelamatkan Donkey dari Naga. 

Fiona yang sudah lama menantikan dirinya untuk diselamatkan, selalu berimajinasi akan menikahi penyelamatnya. Namun ia menjadi sangat kecewa saat mendapati Shrek adalah makhluk dongeng. 

Tapi, dalam perjalanan menuju kastil Farquaad, Shrek dan Fiona menjadi sangat dekat dan saling jatuh cinta. Akan tetapi, mereka masih harus berhadapan dengan Farquaad. 

Film ini mendapatkan skor 7.9/10 di IMDb dan 88% Tomatometer di Rotten Tomatoes. 

Artikel Terkait
Sinopsis Seri Greenland (2020-2026): Persiapan Sebelum Dunia Hancur dan Perjalanan Setelah Dunia Bangun Kembali - Image
Music & Movie

Sinopsis Seri Greenland (2020-2026): Persiapan Sebelum Dunia Hancur dan Perjalanan Setelah Dunia Bangun Kembali

21 Maret 2026, 03.02 WIB

Sinopsis Seri Knives Out (2019-2025): Mengikuti dan Melihat Proses Penyelidikan Detektif Benoit Blanc - Image
Music & Movie

Sinopsis Seri Knives Out (2019-2025): Mengikuti dan Melihat Proses Penyelidikan Detektif Benoit Blanc

06 Maret 2026, 11.30 WIB

Sinopsis Film My Sister's Keeper (2009): Antara Terlahir sebagai Penyelamat dan Terlahir sebagai Cadangan Saudaranya - Image
Music & Movie

Sinopsis Film My Sister's Keeper (2009): Antara Terlahir sebagai Penyelamat dan Terlahir sebagai Cadangan Saudaranya

04 Maret 2026, 17.52 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

