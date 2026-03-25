7 Tips Memilih Warna Outfit yang Sesuai Warna Kulit, Awas Jangan Sampai Salah Kostum!

JawaPos.com - Pernah merasa bingung saat memilih warna pakaian yang tepat? Terkadang, outfit yang cocok di orang lain justru ketika Anda mencobanya malah tidak cocok dan terlihat kusam.

Sebaliknya, ada pakaian yang membuat Anda merasa lebih percaya diri tanpa alasan yang jelas.

Namun, sebenarnya ada alasan dan rahasia di baliknya. Ini semua berakar pada kesesuaian warna pakaian dan warna kulit.

Memilih warna pakaian yang sesuai dengan warna kulit ini akan membantu Anda menampilkan diri dengan lebih segar dan percaya diri.

Bagaimana caranya? Dilansir dari kanal Youtube Real Men Real Style, mari mengetahui tujuh rahasia cara memilih warna pakaian yang sesuai dengan warna kulit.

Kenali warna kulit

Warna kulit manusia sangat beragam, mulai dari yang sangat cerah hingga yang sangat gelap.

Untuk memudahkan, kita dapat membaginya menjadi beberapa kategori utama: sangat cerah, cerah, terang, sedang, cokelat, dan gelap. Setiap kategori ini memiliki karakteristik unik dan warna-warna yang paling harmonis dengannya.

Memahami kategori warna kulit Anda adalah langkah pertama untuk memilih pakaian yang tepat.

Memahami pentingnya warna

Warna bukan sekadar elemen dekoratif dalam pakaian; ia adalah alat komunikasi yang kuat.

Di alam, warna digunakan untuk berbagai tujuan, seperti kamuflase, menarik perhatian, atau memberi peringatan.

Dalam konteks pakaian, warna dapat menyampaikan pesan tentang kepribadian, suasana hati, dan bahkan status sosial Anda.