Uang THR Cair Sebaiknya untuk Apa? Bebas Pusing Setelah Lebaran dengan Alokasi Keuangan Anda dengan Bijak

JawaPos.com - Lebaran selalu identik dengan diterimanya THR atau Tunjangan Hari Raya baik dari tempat bekerja maupun dari sanak saudara dan kerabat dekat.

Jumlah uang THR yang didapatkan biasanya membuat seseorang tergoda untuk langsung membelanjakannya tanpa perencanaan.

Padahal jika dilirik ke belakang, kebutuhan mempersiapkan hari raya lebaran idul fitri akan jauh lebih besar, ditambah lagi dengan kebutuhan hidup setelah lebaran sampai waktu gajian berikutnya tiba.

Oleh sebab itu, saat anda masih diberi kesempatan untuk menerima uang THR, sebaiknya dana tersebut anda manfaatkan secara bijak.

Kehidupan pasca lebaran membutuhkan perencanaan yang lebih matang, supaya kondisi finansial anda tetap stabil.

Bagi anda yang masih bingung bagaimana memanfaatkan uang THR, berikut adalah ulasan yang dapat dijadikan acuan untuk menggunakan dana THR secara lebih tepat.

Mengacu informasi dari laman mediakeuangan.kemenkeu.go.id dan www.axa-mandiri.co.id berikut enam langkah bijak yang perlu anda ambil untuk memanfaatkan uang THR sebagai penyelamat kebutuhan anda pasca lebaran.

Membayar utang

Uang THR bisa digunakan untuk membantu membayar utang. Meskipun uang THR tidak bisa langsung melunasi utang namun setidaknya dapat meringankan cicilan pay later atau kredit anda.

Mulai mencicil utang sejak sekarang bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki kondisi finansial anda di masa depan. Alokasikan 10-20% dana THR yang diterima untuk membayar utang jangka pendek.

Dana darurat

Saat utang anda sudah terlunasi, tahap selanjutnya adalah mempergunakan uang THR sebagai dana darurat. Dana THR bisa menjadi cadangan dana darurat anda untuk memenuhi kebutuhan tidak terduga beberapa hari pasca lebaran.

Alokasi dana darurat dari THR idealnya berjumlah 10-20% dari THR yang anda terima.

Kebutuhan pasca lebaran