8 Hal yang Terjadi pada Rasa Percaya Diri Anda di Tahun Pertama Pensiun yang Jarang Diberitahukan Orang Menurut Psikologi





JawaPos.com - Pensiun sering digambarkan sebagai masa kebebasan: tidak ada alarm pagi, tidak ada rapat, dan lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Namun secara psikologis, tahun pertama pensiun sering menjadi masa penyesuaian emosional yang sangat besar. Banyak orang tidak menyadari bahwa perubahan ini juga memengaruhi rasa percaya diri.



Dalam bidang Psikologi, masa transisi pensiun dianggap sebagai perubahan identitas yang cukup besar. Selama bertahun-tahun seseorang membangun harga diri melalui pekerjaan, pencapaian, status sosial, dan rutinitas. Ketika semua itu tiba-tiba berubah, kepercayaan diri juga ikut mengalami penyesuaian.



Dilansir dari Geediting, terdapat delapan hal yang sering terjadi pada rasa percaya diri seseorang di tahun pertama pensiun, yang jarang dibicarakan sebelumnya.



1. Anda Merasa Kehilangan Identitas



Bagi banyak orang, pekerjaan bukan sekadar sumber penghasilan. Pekerjaan adalah identitas. Ketika seseorang bertemu orang baru, salah satu pertanyaan pertama biasanya adalah: “Anda bekerja sebagai apa?”



Setelah pensiun, jawaban itu berubah. Secara psikologis, ini bisa menimbulkan perasaan kehilangan arah. Orang yang dulu dikenal sebagai manajer, guru, dokter, atau teknisi tiba-tiba tidak lagi memiliki label tersebut dalam kehidupan sehari-hari.



Perubahan identitas ini bisa membuat seseorang merasa kurang penting atau kurang relevan, yang secara tidak langsung memengaruhi rasa percaya diri.



2. Rasa Dihargai Tidak Datang Sesering Dulu



Di dunia kerja, kita terbiasa menerima berbagai bentuk pengakuan:



pujian dari atasan



hasil kerja yang terlihat



promosi atau penghargaan



Semua itu memberi sinyal bahwa kita bernilai dan dibutuhkan.



Setelah pensiun, sumber pengakuan tersebut berkurang drastis. Tanpa sadar, seseorang bisa merasa bahwa kontribusinya tidak lagi terlihat. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap kemampuan diri sendiri.



3. Rutinitas yang Hilang Bisa Mengganggu Kepercayaan Diri



Selama puluhan tahun, hidup diatur oleh jadwal yang jelas: jam kerja, tugas harian, target, dan deadline.



Saat pensiun, struktur itu hilang. Awalnya terasa menyenangkan, tetapi lama-kelamaan sebagian orang merasa tidak produktif. Perasaan ini bisa membuat seseorang mempertanyakan dirinya sendiri:



“Apakah saya masih berguna?”



Padahal sebenarnya masalahnya bukan pada kemampuan, tetapi pada hilangnya struktur kehidupan.



4. Lingkaran Sosial Berubah Drastis



Teman kerja sering menjadi bagian besar dari kehidupan sosial seseorang. Setelah pensiun, interaksi tersebut berkurang.



Akibatnya muncul beberapa perasaan seperti:



merasa kurang terhubung dengan orang lain



merasa tidak lagi berada di “pusat aktivitas”



merasa tertinggal dari dunia kerja



Secara psikologis, interaksi sosial yang berkurang dapat memengaruhi self-esteem dan kepercayaan diri.



5. Anda Menyadari Bahwa Dunia Terus Berjalan Tanpa Anda



Salah satu pengalaman emosional yang jarang dibicarakan adalah ketika seseorang menyadari bahwa perusahaan atau organisasi tempat ia bekerja tetap berjalan seperti biasa tanpa kehadirannya.



Bagi sebagian orang, hal ini bisa memunculkan perasaan seperti:



“Ternyata saya tidak sepenting yang saya kira.”



“Saya sudah digantikan.”



Padahal kenyataannya, sistem memang dirancang untuk terus berjalan. Namun perasaan ini tetap bisa memengaruhi rasa percaya diri di awal masa pensiun.



6. Anda Mulai Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Pada masa pensiun, banyak orang mulai melihat kehidupan orang lain di usia yang sama:



siapa yang masih aktif bekerja



siapa yang sukses membuka usaha



siapa yang terlihat lebih produktif



Perbandingan sosial seperti ini adalah fenomena yang sering dibahas dalam Social Comparison Theory. Ketika seseorang merasa dirinya kurang aktif dibandingkan orang lain, rasa percaya diri bisa menurun.



7. Ketakutan Akan “Menjadi Tidak Berguna”



Salah satu kekhawatiran terbesar di masa pensiun adalah perasaan tidak lagi dibutuhkan.



Banyak orang terbiasa merasa berguna melalui:



memimpin tim



menyelesaikan masalah



memberi kontribusi pada organisasi



Ketika peran tersebut hilang, sebagian orang merasa seperti kehilangan nilai diri. Ini bukan karena kemampuan mereka hilang, tetapi karena peran sosial mereka berubah.



8. Namun Secara Perlahan, Kepercayaan Diri Bisa Kembali dengan Bentuk Baru



Kabar baiknya, banyak penelitian dalam Psikologi perkembangan dewasa menunjukkan bahwa setelah masa penyesuaian awal, banyak pensiunan justru menemukan bentuk kepercayaan diri yang lebih stabil.



Kepercayaan diri tersebut tidak lagi bergantung pada jabatan atau pekerjaan, melainkan pada hal lain seperti:



pengalaman hidup



kebijaksanaan



kontribusi pada keluarga atau komunitas



aktivitas baru yang bermakna



Banyak orang akhirnya menemukan bahwa masa pensiun bukan kehilangan identitas, melainkan kesempatan membangun identitas baru.



Penutup



Tahun pertama pensiun adalah masa transisi psikologis yang sering diremehkan. Perubahan rutinitas, identitas, dan peran sosial dapat memengaruhi rasa percaya diri seseorang lebih dari yang dibayangkan.



