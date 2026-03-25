Fatah Elhusein
26 Maret 2026, 05.31 WIB

10 Parfum Woody Terbaik untuk Pria, Aromanya Maskulin dan Elegan Tahan Lama

Ilustrasi parfum Bleu de Chanel. (Gatbsy.co.id) - Image

Ilustrasi parfum Bleu de Chanel. (Gatbsy.co.id)

 

JawaPos.com-Parfum dengan aroma woody menjadi salah satu pilihan favorit bagi pria. Karakter aromanya identik dengan kesan maskulin, hangat, dan elegan, sehingga cocok digunakan dalam berbagai kesempatan, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga acara formal.

Aroma woody umumnya berasal dari elemen seperti cedarwood, sandalwood, hingga vetiver. Perpaduan ini menciptakan nuansa natural yang kuat sekaligus memberikan daya tahan aroma yang lebih lama dibandingkan beberapa jenis parfum lainnya.

Dilansir dari laman Gatsby.co.id dan Fragrantica, berikut 10 rekomendasi parfum woody terbaik yang bisa meningkatkan rasa percaya diri:

1. Tom Ford Oud Wood Eau de Parfum

Parfum ini menjadi salah satu ikon woody fragrance. Aroma oud yang dominan memberikan kesan mewah dan eksklusif. Dipadukan dengan rempah dan sedikit sentuhan manis, parfum ini terasa elegan dan modern—cocok untuk acara formal atau malam hari.

2. Dior Sauvage

Salah satu parfum pria paling populer dengan kombinasi aroma segar dan woody. Karakternya maskulin namun tetap ringan, sehingga cocok untuk aktivitas sehari-hari maupun santai.

3. Bleu de Chanel Parfum

Menggabungkan aroma woody dengan sentuhan citrus segar. Hasilnya adalah wangi yang modern, bersih, dan berkelas—pilihan ideal untuk tampilan profesional.

4. Creed Aventus Eau de Parfum

Parfum premium dengan perpaduan aroma buah dan dasar kayu yang kuat. Karakternya khas dan elegan, sering digunakan untuk acara penting atau pertemuan formal.

5. Gucci Guilty Absolute Pour Homme

Memiliki aroma woody yang intens dengan sentuhan leather. Wangi yang kuat dan berkarakter ini sangat cocok untuk malam hari atau suasana formal.

6. Bvlgari Man Wood Essence Eau de Parfum

Perpaduan citrus, cedarwood, dan vetiver menciptakan aroma yang segar namun tetap earthy. Memberikan kesan natural dan elegan sekaligus.

