8 Rutinitas Haircare Ampuh Cegah Rambut Lepek dan Ketombe Akibat Pakai Ciput Seharian

JawaPos.com-Rambut lepek hingga ketombe menjadi masalah yang kerap dialami perempuan berhijab, terutama bagi yang memakai ciput atau inner hijab sepanjang hari. Kondisi kulit kepala yang tertutup dalam waktu lama membuat produksi keringat dan minyak meningkat, sehingga rambut lebih mudah terasa lembap dan kurang segar.

Jika tidak dirawat dengan tepat, kondisi ini bisa memicu berbagai masalah mulai dari rambut berminyak, bau apek, hingga ketombe. Padahal, dengan rutinitas haircare sederhana, rambut tetap bisa terjaga kebersihan dan kesehatannya meski tertutup seharian.

Berikut delapan rutinitas yang bisa kamu terapkan agar rambut tetap fresh dan bebas masalah, seperti dilansir dari All Things Beauty:

1. Jangan menunda keramas

Meski tertutup hijab, rambut tetap terpapar keringat dan minyak dari kulit kepala. Menunda keramas hanya akan memperparah penumpukan minyak yang membuat rambut lepek dan memicu ketombe. Idealnya, keramas dilakukan secara rutin sesuai kondisi rambut.

2. Gunakan sampo sesuai kebutuhan rambut berhijab

Pilih sampo yang diformulasikan untuk kulit kepala berminyak atau rambut yang sering tertutup. Produk yang tepat dapat membantu menjaga kesegaran kulit kepala sekaligus mengontrol produksi minyak berlebih.

3. Pastikan rambut benar-benar kering sebelum memakai ciput

Memakai ciput saat rambut masih basah bisa membuat kulit kepala lembap, sehingga berisiko menimbulkan bau tidak sedap dan ketombe. Pastikan rambut benar-benar kering sebelum menutupnya.

4. Gunakan conditioner dengan cara yang tepat

Conditioner tetap penting untuk menjaga kelembutan rambut. Namun, aplikasikan hanya dari bagian tengah hingga ujung rambut dan hindari kulit kepala agar tidak memicu rambut cepat berminyak.

5. Pilih bahan ciput yang menyerap keringat

Bahan ciput yang terlalu tebal dan panas bisa membuat kulit kepala sulit “bernapas”. Pilih bahan yang ringan, adem, dan mampu menyerap keringat agar rambut tidak cepat lepek.

6. Rutin membersihkan sisir