Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Emilia Nailun Naja
27 Maret 2026, 04.54 WIB

8 Rutinitas Haircare Ampuh Cegah Rambut Lepek dan Ketombe Akibat Pakai Ciput Seharian

Ilustrasi rambut lepek. (Freepik)

JawaPos.com-Rambut lepek hingga ketombe menjadi masalah yang kerap dialami perempuan berhijab, terutama bagi yang memakai ciput atau inner hijab sepanjang hari. Kondisi kulit kepala yang tertutup dalam waktu lama membuat produksi keringat dan minyak meningkat, sehingga rambut lebih mudah terasa lembap dan kurang segar.

Jika tidak dirawat dengan tepat, kondisi ini bisa memicu berbagai masalah mulai dari rambut berminyak, bau apek, hingga ketombe. Padahal, dengan rutinitas haircare sederhana, rambut tetap bisa terjaga kebersihan dan kesehatannya meski tertutup seharian.

Berikut delapan rutinitas yang bisa kamu terapkan agar rambut tetap fresh dan bebas masalah, seperti dilansir dari All Things Beauty:

1. Jangan menunda keramas

Meski tertutup hijab, rambut tetap terpapar keringat dan minyak dari kulit kepala. Menunda keramas hanya akan memperparah penumpukan minyak yang membuat rambut lepek dan memicu ketombe. Idealnya, keramas dilakukan secara rutin sesuai kondisi rambut.

2. Gunakan sampo sesuai kebutuhan rambut berhijab

Pilih sampo yang diformulasikan untuk kulit kepala berminyak atau rambut yang sering tertutup. Produk yang tepat dapat membantu menjaga kesegaran kulit kepala sekaligus mengontrol produksi minyak berlebih.

3. Pastikan rambut benar-benar kering sebelum memakai ciput

Memakai ciput saat rambut masih basah bisa membuat kulit kepala lembap, sehingga berisiko menimbulkan bau tidak sedap dan ketombe. Pastikan rambut benar-benar kering sebelum menutupnya.

4. Gunakan conditioner dengan cara yang tepat

Conditioner tetap penting untuk menjaga kelembutan rambut. Namun, aplikasikan hanya dari bagian tengah hingga ujung rambut dan hindari kulit kepala agar tidak memicu rambut cepat berminyak.

5. Pilih bahan ciput yang menyerap keringat

Bahan ciput yang terlalu tebal dan panas bisa membuat kulit kepala sulit “bernapas”. Pilih bahan yang ringan, adem, dan mampu menyerap keringat agar rambut tidak cepat lepek.

6. Rutin membersihkan sisir

Sisir yang kotor bisa menjadi sumber minyak dan kotoran yang kembali menempel ke rambut. Bersihkan sisir secara rutin agar tetap higienis dan tidak memperparah kondisi rambut.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
5 Tips Jitu Atasi Rambut Lepek dan Ketombe untuk Hijabers yang Sering Memakai Ciput Seharian - Image
Lifestyle

5 Tips Jitu Atasi Rambut Lepek dan Ketombe untuk Hijabers yang Sering Memakai Ciput Seharian

18 Maret 2026, 00.18 WIB

4 Cara Sederhana Namun Efektif Menghilangkan Ketombe, Simak! - Image
Lifestyle

4 Cara Sederhana Namun Efektif Menghilangkan Ketombe, Simak!

14 Januari 2026, 15.42 WIB

Ketombe Sulit Hilang? Pakai 4 Ramuan Alami Ini untuk Mengatasinya - Image
Lifestyle

Ketombe Sulit Hilang? Pakai 4 Ramuan Alami Ini untuk Mengatasinya

02 Desember 2025, 23.58 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore