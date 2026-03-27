Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
27 Maret 2026, 16.03 WIB

9 Tanda Perempuan Memiliki Kepribadian Kelas Atas, Bahkan Jika Ia Dibesarkan di Keluarga Kelas Pekerja Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki kepribadian kelas atas. (Freepik/tirachardz)



JawaPos.com - Kepribadian “kelas atas” sering disalahartikan sebagai sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang lahir dalam keluarga kaya atau lingkungan elit. Padahal, menurut perspektif psikologi, kelas sejati bukanlah soal latar belakang ekonomi, melainkan tentang pola pikir, pengendalian diri, nilai hidup, dan cara seseorang memperlakukan orang lain.

Seorang perempuan bisa saja dibesarkan dalam kondisi sederhana, namun tetap memancarkan aura elegan, berkelas, dan berwibawa. Ini bukan karena apa yang ia miliki, tetapi karena siapa dirinya.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 9 tanda diam-diam yang menunjukkan bahwa seorang perempuan memiliki kepribadian kelas atas, terlepas dari asal-usulnya:

1. Ia Memiliki Kendali Emosi yang Kuat

Perempuan dengan kepribadian kelas atas tidak mudah meledak-ledak. Ia tidak bereaksi secara impulsif, apalagi di depan umum.

Dalam psikologi, ini dikenal sebagai emotional regulation—kemampuan mengelola emosi dengan sadar. Ia mungkin tetap merasakan marah atau kecewa, tetapi ia memilih cara yang tepat untuk mengekspresikannya.

Alih-alih berteriak atau menyindir, ia lebih memilih diam sejenak, berpikir, lalu merespons dengan tenang.

2. Ia Tidak Merendahkan Orang Lain

Salah satu ciri paling kuat dari kelas sejati adalah bagaimana seseorang memperlakukan orang lain, terutama mereka yang “di bawahnya” secara sosial atau ekonomi.

Perempuan seperti ini:

Tidak sombong
Tidak suka meremehkan
Menghargai semua orang tanpa memandang status

Psikologi sosial menunjukkan bahwa empati dan rasa hormat adalah indikator kedewasaan emosional yang tinggi—ciri khas kepribadian berkelas.

3. Ia Nyaman dengan Dirinya Sendiri

Ia tidak merasa perlu membuktikan sesuatu kepada dunia. Ia tidak haus validasi.

Perempuan dengan kepribadian kelas atas:

Tidak pamer berlebihan
Tidak iri secara terbuka
Tidak membandingkan hidupnya terus-menerus dengan orang lain

Ini berkaitan dengan self-esteem yang sehat—ia tahu nilai dirinya tanpa perlu pengakuan eksternal.

4. Cara Bicaranya Terukur dan Berkelas

Ia tidak berbicara sembarangan. Kata-katanya dipilih dengan hati-hati.

Bukan berarti ia harus selalu formal, tetapi:

Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam
Ia tidak suka bergosip berlebihan
Ia menghindari kata-kata kasar atau menjatuhkan

Dalam psikologi komunikasi, ini mencerminkan high self-awareness dan kontrol diri yang matang.

5. Ia Memiliki Prinsip Hidup yang Jelas

Perempuan berkelas tidak mudah terbawa arus. Ia punya nilai dan prinsip yang ia pegang.

Contohnya:

Ia tahu batasan dalam hubungan
Ia tidak mudah terpengaruh tekanan sosial
Ia berani berkata “tidak” tanpa rasa bersalah

Ini menunjukkan adanya internal locus of control—keyakinan bahwa hidupnya ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan oleh orang lain.

6. Ia Tidak Mencari Perhatian Secara Murahan

Ia tidak merasa perlu menjadi pusat perhatian dengan cara berlebihan.

Perempuan seperti ini:

Tidak mencari sensasi
Tidak mengumbar kehidupan pribadi demi validasi
Tidak memaksakan diri untuk terlihat “menarik”

Sebaliknya, ia justru menarik perhatian secara alami melalui sikap, aura, dan kepercayaan dirinya.

7. Ia Konsisten dan Dapat Dipercaya

Kepribadian kelas atas terlihat dari konsistensi tindakan. Ia menepati janji, bertanggung jawab, tidak berubah-ubah tergantung situasi.

Dalam psikologi kepribadian, ini berkaitan dengan conscientiousness—salah satu trait utama dalam teori Big Five yang menunjukkan kedisiplinan dan integritas.

8. Ia Memiliki Rasa Hormat pada Diri Sendiri

Ia tidak membiarkan dirinya diperlakukan sembarangan.

Perempuan dengan self-respect tinggi:

Tidak bertahan dalam hubungan yang merendahkan
Tidak mengorbankan harga diri demi diterima
Menjaga batasan pribadi dengan tegas

Ini bukan kesombongan, melainkan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri.

9. Ia Terus Belajar dan Bertumbuh

Kelas sejati bukanlah kondisi statis, tetapi proses yang terus berkembang.

Perempuan seperti ini:

Terbuka terhadap pembelajaran
Mau memperbaiki diri
Tidak takut mengakui kesalahan

Dalam psikologi, ini dikenal sebagai growth mindset—pola pikir yang percaya bahwa kemampuan bisa dikembangkan melalui usaha dan pengalaman.

Penutup

Kepribadian kelas atas tidak diwariskan oleh kekayaan, tetapi dibentuk oleh kesadaran diri, nilai hidup, dan cara seseorang menjalani kehidupannya.

Seorang perempuan bisa saja tumbuh dalam keluarga sederhana, namun jika ia memiliki:

kendali emosi, empati, integritas, dan rasa hormat pada diri sendiri maka ia sudah memancarkan kualitas yang jauh lebih berharga daripada sekadar status sosial.

Pada akhirnya, kelas sejati bukan tentang apa yang terlihat dari luar, melainkan tentang karakter yang tetap konsisten—bahkan ketika tidak ada yang melihat.***
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Simak, 9 Perilaku Perempuan Berkualitas Rendah dan Dampak Bahaya yang Akan Ditimbulkan dalam Hubungan Jangka Panjang, Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Simak, 9 Perilaku Perempuan Berkualitas Rendah dan Dampak Bahaya yang Akan Ditimbulkan dalam Hubungan Jangka Panjang, Menurut Psikologi

29 Maret 2026, 22.46 WIB

Bahasa Tubuh Tak Bisa Bohong, Ini 8 Tanda Perempuan Kurang Kasih Sayang Namun Berusaha Keras Menutupinya - Image
Lifestyle

Bahasa Tubuh Tak Bisa Bohong, Ini 8 Tanda Perempuan Kurang Kasih Sayang Namun Berusaha Keras Menutupinya

29 Maret 2026, 22.42 WIB

9 Tanda Jiwa Seorang Perempuan Sedang Terluka, Meskipun Ia Tampak Normal di Permukaan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Tanda Jiwa Seorang Perempuan Sedang Terluka, Meskipun Ia Tampak Normal di Permukaan Menurut Psikologi

29 Maret 2026, 14.03 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore