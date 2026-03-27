Vindi Rayinda Ayudya
27 Maret 2026, 16.13 WIB

6 Kekuatan Mental yang Hanya Dimiliki oleh Orang-orang yang Berani Kemana-mana Sendirian, Simak Fakta dalam Penelitian dan Jurnal Terbaru!

seseorang yang berlibur sendirian. (Freepik/freepik)

JawaPos.com - Di tengah gaya hidup modern yang penuh tekanan, kemampuan untuk berdiri sendiri secara mental menjadi salah satu indikator kekuatan psikologis yang semakin penting.

Bahkan berbagai penelitian terbaru dalam bidang psikologi menunjukkan, orang-orang yang berani bepergian dan menjalani aktivitas sendirian justru memiliki ketangguhan mental yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang.

Mereka tidak hanya mampu menghadapi kesendirian, tetapi juga menjadikannya sebagai ruang untuk tumbuh, mengenal diri, dan memperkuat karakter.

Fenomena ini bukan sekadar opini, melainkan didukung oleh hasil studi yang mengungkap bahwa aktivitas seperti bepergian sendirian dapat meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan mengambil keputusan, hingga fleksibilitas berpikir.

Dalam sebuah penelitian tentang psikologi solo traveling, individu yang terbiasa melakukan segala sesuatu sendiri mengalami peningkatan signifikan dalam self-efficacy, ketahanan mental (resiliensi), serta kemampuan menghadapi tekanan hidup.

Bahkan, momen-momen sendiri juga memberikan ruang refleksi yang lebih dalam, membantu seseorang memahami nilai, tujuan hidup, dan arah masa depan dengan lebih jelas.

Tak hanya itu, pengalaman menghadapi tantangan tanpa bergantung pada orang lain secara langsung melatih kemampuan problem solving dan kemandirian emosional. Inilah yang kemudian membentuk karakter kuat yang tidak mudah goyah oleh situasi sulit.

Dalam artikel ini, Jawa Pos akan mengulas enam kekuatan mental yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berani kemana-mana sendirian, lengkap dengan fakta yang diambil dari penelitian dan jurnal terbaru.

Simak penjelasan lengkapnya untuk memahami bagaimana kesendirian justru bisa menjadi sumber kekuatan luar biasa.

Jika Anda lebih memilih waktu tenang daripada terus-menerus bersosialisasi, maka bisa jadi Anda memiliki kekuatan-kekuatan berikut ini sebagaimana dilansir dari laman Global English Editing. Simak!

1.     Anda tahu persis apa yang Anda inginkan

Orang-orang yang lebih menyukai kesendirian biasanya telah melakukan kerja keras untuk mencari tahu apa yang sebenarnya penting bagi mereka.

Orang yang nyaman sendiri biasanya memiliki kejelasan tujuan. Mereka terbiasa mendengarkan suara batin tanpa terganggu opini orang lain.

Penelitian dalam Journal of Personality and Social Psychology menunjukkan bahwa individu dengan konsep diri yang jelas cenderung tidak mudah terombang-ambing oleh tekanan sosial. Intinya mereka bergerak berdasarkan nilai bukan tren.

2.     Anda merasa nyaman dengan diri Anda sendiri

