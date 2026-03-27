6 Kebiasaan yang Disebut Psikolog Dapat Membuat Seseorang Lebih Bahagia dan Tenang Menjalani Hidup, Yuk Simak dan Terapkan!

JawaPos.com - Di tengah tekanan hidup yang semakin kompleks, tidak sedikit orang yang mulai mencari cara sederhana namun efektif untuk merasa lebih bahagia dan tenang dalam menjalani hari.

Oleh karena itu, para psikolog mengungkap bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.

Pola hidup, cara berpikir, hingga rutinitas harian ternyata memiliki peran penting dalam membentuk kondisi mental yang lebih stabil dan positif.

Sejumlah penelitian dalam bidang psikologi positif menunjukkan bahwa kebiasaan tertentu mampu meningkatkan kesejahteraan emosional, mengurangi stres, serta membantu seseorang merasa lebih puas dengan hidupnya.

Bahkan, kebiasaan sederhana seperti mengelola pikiran, menjaga hubungan sosial, hingga meluangkan waktu untuk diri sendiri dapat memberikan dampak signifikan jika dilakukan secara rutin.

Inilah yang menjadi dasar mengapa banyak ahli merekomendasikan perubahan kecil sebagai langkah awal menuju hidup yang lebih bahagia.

Artikel ini yang dirangkum Jawa Pos dari Global English Editing ini, akan membahas enam kebiasaan yang disebut oleh psikolog dapat membantu seseorang merasa lebih bahagia dan tenang dalam menjalani kehidupan.

Dengan memahami dan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini, Anda tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga menciptakan keseimbangan emosional yang lebih baik.

Simak ulasan lengkapnya dan temukan langkah sederhana untuk hidup yang lebih damai dan bermakna.

Berikut 6 kebiasaan yang paling sering ditemukan pada orang-orang yang hidupnya terasa lebih bahagia sebagaimana dilansir dari laman Global English Editing.

1. Mereka menghabiskan waktu di alam setiap hari

Orang yang bahagia cenderung menyisihkan waktu untuk berinteraksi dengan alam meskipun hanya sebentar. Bisa berupa berjalan pagi di sekitar rumah, duduk di taman atau sekadar membuka jendela dan menikmati udara segar.

Menariknya ada sebuah penelitian menunjukkan bahwa kesehatan dan kesejahteraan yang baik terkait dengan menghabiskan setidaknya 120 menit di alam setiap minggu.

Penelitian dalam Jurnal Frontiers in Psychology menunjukkan bahwa paparan alam secara rutin mampu menurunkan hormon stres kortisol dan meningkatkan suasana hati. Bahkan interaksi singkat dengan lingkungan hijau sudah cukup untuk memberi efek yang menenangkan bagi otak.