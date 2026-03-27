27 Maret 2026, 18.38 WIB

3 Tips Meningkatkan EQ untuk Hubungan yang Lebih Erat Bersama Pasangan, Apa Saja?

Ilustrasi pasangan yang bahagia. (Freepik/pressfoto)

JawaPos.com - Kecerdasan emosional (EQ) adalah salah satu kunci utama dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan langgeng.

Pasangan dengan EQ yang tinggi cenderung lebih mudah memahami satu sama lain, mengelola konflik dengan bijak, serta membangun ikatan emosional yang lebih kuat.

Sebaliknya, kurangnya kecerdasan emosional dapat menyebabkan kesalahpahaman dan komunikasi yang kurang efektif dalam hubungan. Kabar baiknya, EQ bukanlah sesuatu yang statis, Anda dan pasangan bisa meningkatkannya dengan latihan yang tepat.

Melansir Truity, berikut adalah tiga cara sederhana namun efektif untuk meningkatkan EQ bersama pasangan agar hubungan menjadi lebih erat dan penuh pengertian.

1. Buat Peta Cinta

Peta cinta adalah konsep yang membantu pasangan mengenal satu sama lain lebih dalam melalui pertanyaan seputar kehidupan, impian, dan nilai-nilai pribadi.

Dengan memahami pengalaman, harapan, dan ketakutan pasangan, Anda dapat membangun empati yang lebih kuat dalam hubungan. Latihan ini juga bisa menghidupkan kembali kedekatan emosional yang mungkin memudar seiring waktu.

Anda bisa memulai dengan menanyakan hal-hal sederhana, seperti kenangan masa kecil favorit pasangan, tujuan hidup yang ingin dicapai, atau bagaimana cara terbaik untuk mendukungnya saat mengalami kesulitan.

Semakin banyak yang Anda ketahui tentang pasangan, semakin kuat hubungan yang terjalin.

2. Gunakan Formula Ilmiah untuk Diskusi Sehat

Konflik adalah hal yang wajar dalam hubungan, tetapi cara menyelesaikannya menentukan seberapa kuat hubungan Anda dengan pasangan. Menggunakan formula ilmiah dalam diskusi dapat membantu pasangan menghindari pertengkaran yang tidak produktif dan lebih fokus pada solusi.

Mulailah dengan mencari titik kesepakatan sebelum membahas perbedaan, lalu dengarkan pasangan dengan penuh empati tanpa menyela atau bersikap defensif. Saat tiba giliran Anda berbicara, ungkapkan perasaan dan pendapat dengan tenang tanpa menyalahkan.

Setelah itu, cari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dan lakukan evaluasi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sudah terasa adil bagi masing-masing. Dengan pendekatan ini, konflik justru bisa mempererat hubungan, bukan sebaliknya.

3. Refleksi dengan Tes Kepribadian

