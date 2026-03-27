Habis Lebaran Malah Tekor? Ini Cara Reset Keuangan agar Tidak Terjebak Siklus Utang

JawaPos.com - Setelah momen Lebaran berlalu, tidak sedikit orang yang justru dihadapkan pada kenyataan pahit: kondisi keuangan yang menipis, bahkan minus.

Pengeluaran yang tidak terkontrol selama periode tersebut sering kali meninggalkan beban yang harus ditanggung di hari-hari berikutnya.

Masalah ini sebenarnya bukan hal baru. Setiap tahun, pola yang sama terus terulang.

Pengeluaran meningkat drastis, sementara perencanaan keuangan sering kali diabaikan.

Akibatnya, banyak orang terpaksa mengandalkan utang untuk menutup kebutuhan setelahnya.

Jika tidak segera diatasi, kondisi ini dapat berkembang menjadi siklus yang sulit diputus.

Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk melakukan reset keuangan secara menyeluruh agar kondisi finansial kembali stabil dan tidak terjebak dalam pola yang sama di masa depan yang dirangkum dari kanal YouTube Cuap Cuap Cuan pada Jumat (27/03).

1. Evaluasi Kondisi Keuangan Secara Jujur Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah memahami kondisi keuangan saat ini secara objektif.

Hitung seluruh sisa uang yang dimiliki, termasuk kewajiban yang harus dibayar dalam waktu dekat.

Banyak orang cenderung menghindari tahap ini karena merasa tidak nyaman melihat kenyataan.

Padahal, tanpa evaluasi yang jelas, Anda tidak akan mengetahui langkah apa yang perlu diambil selanjutnya.

Dengan memahami posisi keuangan secara detail, Anda dapat menentukan prioritas dan menyusun strategi yang lebih realistis untuk memperbaiki kondisi tersebut.