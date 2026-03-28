Zulfa Putri Hardiyati
28 Maret 2026, 15.19 WIB

5 Kebiasaan Sehari-Hari yang Disebut Pakar Bisa Memicu Demensia dan Mengikis Jati Diri di Masa Mendatang

Gejala dimensia pada orang tua./Siloam Hospital - Image

Gejala dimensia pada orang tua./Siloam Hospital

JawaPos.com - Di balik kehidupan yang tampak biasa, ada proses halus yang sering luput dari perhatian—penurunan daya ingat yang tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan perlahan, nyaris tanpa tanda.

 Demensia bukan sekadar penyakit, tetapi sebuah kondisi yang mampu menghapus jejak identitas seseorang, memutus kesinambungan antara masa lalu, masa kini, dan kesadaran diri.

Dilansir dari YourTango, para pakar kesehatan otak mengungkap bahwa demensia tidak muncul dalam semalam.

 Ia berkembang diam-diam selama bertahun-tahun, bahkan sejak usia yang lebih muda dari yang selama ini dibayangkan.

 Sayangnya, ketika gejalanya mulai terlihat, sering kali semuanya sudah terlambat. Karena itu, satu-satunya langkah yang paling mungkin dilakukan adalah pencegahan—menjaga kesatuan antara tubuh, pikiran, dan makna hidup itu sendiri.

Berikut lima hal yang tanpa disadari dapat merusak ingatan dan memperbesar risiko demensia:

1.      Paparan polusi udara yang terus-menerus

Udara yang setiap hari dihirup ternyata menyimpan ancaman tersembunyi bagi otak. Paparan polusi, terutama dalam jangka panjang, dikaitkan dengan kerusakan fungsi kognitif bahkan sejak usia dini.

 Partikel berbahaya dalam udara dapat memicu peradangan dan mempercepat penumpukan protein yang berhubungan dengan Alzheimer. Ini menunjukkan bahwa lingkungan bukan sekadar latar hidup, tetapi juga penentu kualitas ingatan di masa depan.

2. Isolasi sosial dan rasa kesepian

Kesepian bukan hanya soal perasaan, tetapi juga kondisi yang dapat mengikis kesehatan mental dan identitas diri. Ketika hubungan dengan orang lain melemah, aliran emosi positif seperti kepedulian dan keterikatan ikut terhambat.

Interaksi sederhana—senyuman, sapaan ringan, atau percakapan singkat—sebenarnya memiliki peran besar dalam menjaga “kehidupan batin” tetap aktif dan bermakna.

3. Konsumsi makanan olahan berlebihan

Pola makan modern yang didominasi makanan instan dan ultra-olahan membawa dampak serius bagi otak.

 Kandungan yang memicu peradangan dalam tubuh dapat mempercepat penurunan fungsi kognitif.

