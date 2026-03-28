5 Alasan Mengapa Banyak Pria Sering Merasa Kesepian di Usia Tua: Pola-Pola Kehidupan Ini Penyebabnya

JawaPos.com – Rasa kesepian merupakan pengalaman emosional yang bisa dialami siapa saja terutama di usia senja.

Dan menurut penelitian banyak pria mengalami kesepian yang lebih terasa ketika mereka memasuki usia paruh baya hingga lanjut usia.

Kesepian ini bukan hanya sekedar tidak memiliki teman atau pasangan, tapi jauh lebih mendalam alasannya.

Seseorang bisa berada di tengah keluarga atau keramaian, tetapi tetap merasa tidak memiliki hubungan yang benar-benar bermakna.

Kondisi ini dapat berdampak besar pada kesehatan mental maupun fisik seseorang, bahkan bisa menyebabkan stres dan depresi.

Dilansir dari Your Tango, ada lima alasan kenapa banyak pria sering merasa kesepian di usia tua hingga menyebabkan rasa frustasi mendalam.

1. Membutuhkan Hubungan Sosial

Pada dasarnya semua orang pasti membutuhkan orang lainnya karena diciptakan sebagai makhluk sosial.

Hubungan dengan orang lain membantu kita merasa dihargai, dipahami, dan memiliki tujuan hidup yang bahagia.

Ketika seseorang kehilangan koneksi sosial yang bermakna, tubuh dan pikiran bisa meresponsnya seperti stres berkepanjangan.

Bahkan penelitian menunjukkan bahwa kesepian kronis dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik.

Sayangnya, banyak pria tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang mengalami kesepian.

2. Pria Cenderung Kehilangan Teman Saat Bertambah Usia

Ketika masih muda, banyak pria memiliki jaringan sosial yang luas berkat mengikuti berbagai aktivitas.