8 Kebiasaan Orang Dewasa yang Sering Dibandingkan Saat Kecil, Tanpa Disadari Membentuk Cara Hidup

JawaPos.com - Perbandingan sering datang dengan wajah yang tidak selalu terlihat keras. Kadang ia muncul sebagai dorongan, motivasi, atau bahkan bentuk kasih sayang.

Kalimat seperti, “Lihat sepupumu lebih rajin,” atau “Kenapa tidak bisa seperti dia?” mungkin terdengar biasa bagi sebagian orang.

Namun, bagi seorang anak, kalimat-kalimat itu bisa menjadi fondasi cara berpikir tentang nilai diri.

Seiring waktu, kebiasaan dibandingkan tidak benar-benar hilang. Ia tumbuh diam-diam, mengikuti hingga dewasa, dan membentuk pola perilaku yang sering tidak disadari.

Hal inilah yang dialami oleh Una Quinn. Dari pengalaman panjangnya mengamati kehidupan dan relasi manusia, ia melihat pola yang sama berulang kali—orang dewasa yang dulunya sering dibandingkan, kini membawa kebiasaan tertentu dalam hidup mereka.

Dilansir dari laman The Vessel, Jumat (27/3), berikut delapan kebiasaan yang paling sering muncul.

1. Menilai Diri Berdasarkan Standar Orang Lain

Una Quinn menyadari bahwa banyak orang dewasa terbiasa mengukur nilai diri dari luar. Mereka melihat pencapaian orang lain sebagai tolok ukur.

Dalam situasi sosial, tanpa sadar mereka membandingkan:

- Siapa yang lebih sukses

- Siapa yang lebih percaya diri

- Siapa yang hidupnya terlihat lebih rapi

Kebiasaan ini berakar dari masa kecil, ketika nilai diri sering dikaitkan dengan peringkat, pujian, atau prestasi.

Masalahnya, standar eksternal tidak pernah tetap. Selalu ada orang yang lebih unggul. Akibatnya, rasa cukup menjadi sulit dicapai.

Una Quinn akhirnya memahami bahwa nilai diri tidak berasal dari perbandingan, melainkan dari nilai yang diyakini secara pribadi.

2. Kompetitif Secara Diam-Diam, Bahkan dengan Orang Terdekat