Jika Pekerjaan Terasa Menguras Energi Setiap Hari, 6 Pemicu Burnout Ini Bisa Jadi Penyebab Utama yang Selama Ini Tidak Anda Sadari

JawaPos.com - Pernah merasa lelah bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional setiap kali memikirkan pekerjaan?

Bahkan setelah istirahat, energi tetap tidak kembali seperti semula. Jika iya, bisa jadi Anda sedang mengalami burnout — kondisi kelelahan kronis akibat tekanan kerja yang terus-menerus.

Burnout tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia berkembang perlahan, dipicu oleh berbagai faktor yang sering kali tidak disadari.

Mulai dari beban kerja berlebihan hingga lingkungan kerja yang tidak sehat, semuanya bisa mengikis energi dan semangat Anda sedikit demi sedikit.

Dilansir dari yourtango.com, ada beberapa pemicu utama burnout yang paling sering terjadi dan penting untuk dikenali sejak awal.

1. Beban kerja yang terus-menerus berlebihan

Bekerja keras memang hal yang wajar, tetapi jika Anda terus-menerus diberi tugas tanpa jeda yang cukup untuk pulih, tubuh dan pikiran akan kelelahan.

Beban kerja yang terlalu tinggi bukan hanya membuat Anda lelah, tetapi juga menurunkan kualitas pekerjaan, kesehatan mental, bahkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa membuat Anda merasa kewalahan dan kehilangan kendali.

Belajar mengatakan “tidak” secara sehat dan mengkomunikasikan batasan kepada atasan adalah langkah penting untuk mencegah kelelahan semakin parah.

2. Kurangnya kendali atas pekerjaan yang dilakukan

Merasa tidak punya kendali atas pekerjaan bisa sangat melelahkan. Misalnya, ketika semua keputusan ditentukan orang lain atau Anda terus diawasi secara berlebihan (micromanagement).

Kondisi ini membuat Anda merasa tidak dipercaya dan tidak punya ruang untuk berkembang. Padahal, memiliki otonomi dalam bekerja sangat penting untuk menjaga motivasi dan kesehatan mental.

Jika memungkinkan, cobalah mengambil inisiatif dalam proyek kecil untuk membangun kepercayaan dan mendapatkan lebih banyak kendali.

3. Merasa tidak dihargai, baik secara finansial maupun emosional