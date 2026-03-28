Rahasia Lama yang Kembali Viral: Benarkah Air Beras Bisa Membuat Rambut Tumbuh Lebih Panjang, atau Hanya Sekadar Ilusi Perawatan?

JawaPos.com - Di tengah maraknya tren kecantikan modern yang terus bermunculan, ada satu bahan sederhana yang justru kembali mencuri perhatian: air beras. Bukan bahan baru, bukan pula sekadar tren sesaat—air beras telah digunakan sejak berabad-abad lalu sebagai rahasia perawatan rambut alami. Kini, di era produk instan dan teknologi tinggi, bahan tradisional ini justru kembali naik daun dan banyak digunakan dalam berbagai produk perawatan rambut.

Namun, di balik popularitasnya, muncul satu pertanyaan yang sering diperdebatkan: apakah air beras benar-benar mampu membuat rambut tumbuh lebih panjang, atau hanya memberikan efek visual semata?

Dilansir dari marthastewart.com, penulis Rebecca Norris mengulas fakta ilmiah di balik manfaat air beras dengan penjelasan dari ahli rambut bersertifikat, Dr. Gaby Longsworth.

1. Kaya Nutrisi yang Memperkuat Rambut dari Dalam

Air beras mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, vitamin C dan E, mineral, asam amino, hingga antioksidan. Kombinasi ini bekerja memperbaiki struktur rambut dari dalam, menjadikannya lebih kuat dan tidak mudah rusak.

Asam amino yang terkandung di dalamnya berperan sebagai bahan pembangun protein rambut, sementara vitamin membantu menjaga kelembapan dan melindungi helai rambut dari kerusakan luar. Hasilnya, rambut terasa lebih halus, kuat, dan tampak sehat secara keseluruhan.

2. Memberi Efek Rambut Lebih Panjang, Bukan Mempercepat Pertumbuhan

Banyak orang mengira air beras mempercepat pertumbuhan rambut. Padahal, menurut penjelasan ahli, efek “rambut lebih panjang” sebenarnya berasal dari berkurangnya kerusakan dan patah rambut.

Air beras membentuk lapisan pelindung di setiap helai rambut, sehingga meminimalkan gesekan dan kerusakan. Karena rambut tidak mudah patah, panjang alaminya bisa terlihat lebih maksimal. Jadi, bukan tumbuh lebih cepat, tetapi lebih terjaga.

3. Mendukung Kesehatan Kulit Kepala

Meski tidak secara langsung mempercepat pertumbuhan, air beras tetap memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan kulit kepala. Ketika kulit kepala sehat—tidak kering, tidak iritasi, dan tidak berminyak berlebihan—maka pertumbuhan rambut dapat berlangsung lebih optimal.

Perawatan ini bekerja dari akar, menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi rambut untuk tumbuh secara alami.

4. Tidak Cocok untuk Semua Jenis Rambut

Menariknya, air beras tidak selalu menjadi solusi untuk semua orang. Perawatan ini sangat cocok bagi rambut yang rusak akibat proses kimia seperti pewarnaan atau bleaching, karena membantu memperbaiki dan memperkuat struktur rambut.