Irfan Ferdiansyah
28 Maret 2026, 22.40 WIB

Jika Anda adalah Anak yang Duduk Diam Saat Orang Dewasa Berdebat, Kemungkinan Besar Anda Menunjukkan 9 Perilaku Ini Menurut Psikologi

seseorang yang duduk diam saat orang dewasa berdebat. (Freepik/artursafronovvvv) - Image

seseorang yang duduk diam saat orang dewasa berdebat. (Freepik/artursafronovvvv)


JawaPos.com - Tidak semua anak bereaksi sama ketika berada di tengah konflik orang dewasa. Ada anak yang menangis, ada yang mencoba menengahi, dan ada juga yang memilih diam—hanya duduk, memperhatikan, tanpa berkata apa pun.

Sekilas, sikap diam ini mungkin terlihat seperti tanda ketakutan atau ketidakberdayaan. Namun dalam psikologi, perilaku ini justru bisa mencerminkan berbagai proses mental dan emosional yang cukup kompleks. Anak yang diam saat konflik sering kali bukan sekadar “tidak bereaksi”, tetapi sedang memproses banyak hal di dalam dirinya.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat sembilan perilaku yang kemungkinan besar dimiliki oleh anak yang cenderung diam ketika orang dewasa berdebat:

1. Mengamati Secara Mendalam

Anak yang diam biasanya adalah pengamat yang tajam. Mereka memperhatikan nada suara, ekspresi wajah, hingga bahasa tubuh orang dewasa.

Alih-alih terlibat langsung, mereka mengumpulkan informasi. Ini bisa menjadi tanda kecerdasan sosial yang berkembang sejak dini.

2. Memproses Emosi Secara Internal

Beberapa anak tidak mengekspresikan emosi secara langsung. Mereka menyimpannya dan memprosesnya secara internal.

Hal ini tidak selalu buruk. Justru, mereka sering kali memiliki dunia batin yang kaya dan reflektif, meskipun terkadang berisiko memendam perasaan terlalu lama.

3. Menghindari Konflik

Diam bisa menjadi strategi untuk menjaga diri. Anak belajar bahwa konflik bisa terasa tidak aman, sehingga mereka memilih tidak terlibat.

Dalam jangka panjang, ini bisa berkembang menjadi kepribadian yang cenderung menghindari konfrontasi.

4. Sensitivitas Emosional yang Tinggi

Anak yang diam saat konflik sering kali sangat sensitif terhadap emosi orang lain.

Mereka bisa merasakan ketegangan dengan kuat, bahkan sebelum konflik memuncak. Karena itu, diam menjadi cara untuk melindungi diri dari overstimulasi emosional.

5. Rasa Takut Akan Kesalahan

Beberapa anak memilih diam karena takut mengatakan sesuatu yang salah.

Mereka mungkin pernah mengalami situasi di mana pendapat mereka tidak dihargai, sehingga belajar bahwa lebih aman untuk tidak berbicara sama sekali.

6. Kematangan Emosional Dini

Menariknya, diam juga bisa menjadi tanda kedewasaan emosional.

Anak memahami bahwa konflik orang dewasa bukanlah tempatnya untuk ikut campur. Mereka memilih menahan diri, meskipun sebenarnya ingin berbicara.

7. Kebutuhan Akan Rasa Aman

Ketika terjadi perdebatan, rasa aman anak bisa terganggu. Dengan diam, mereka mencoba “mengecilkan diri” agar tidak menjadi bagian dari situasi yang menegangkan.

Ini adalah respons alami terhadap lingkungan yang terasa tidak stabil.

8. Kemampuan Mengendalikan Diri

Tidak semua anak mampu menahan impuls untuk berbicara atau bereaksi.

Anak yang diam sering kali memiliki kontrol diri yang cukup baik. Mereka mampu menahan dorongan untuk ikut campur, bahkan ketika situasi memancing emosi.

9. Kebiasaan Menjadi Penengah Pasif

Meskipun terlihat tidak terlibat, anak yang diam sering kali berharap konflik segera selesai.

Mereka mungkin tidak berbicara, tetapi kehadirannya menjadi “penonton sunyi” yang secara tidak langsung memengaruhi suasana. Dalam beberapa kasus, mereka tumbuh menjadi pribadi yang berusaha menjaga harmoni tanpa konfrontasi.

Penutup

Diam bukan berarti tidak peduli. Dalam banyak kasus, anak yang duduk diam saat orang dewasa berdebat justru sedang mengalami proses psikologis yang dalam.

Mereka belajar, mengamati, dan membentuk cara memahami dunia dari pengalaman tersebut.

Namun, penting bagi orang dewasa untuk tetap peka. Anak-anak, meskipun diam, tetap merasakan dampak dari konflik di sekitarnya. Memberikan rasa aman, menjelaskan situasi dengan bahasa yang sederhana, dan membuka ruang untuk mereka berbicara dapat membantu mereka tumbuh dengan lebih sehat secara emosional.

Karena pada akhirnya, yang paling dibutuhkan anak bukan hanya ketenangan di luar—tetapi juga ketenangan di dalam dirinya.***
Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
8 Kebiasaan Orang Dewasa yang Sering Dibandingkan Saat Kecil, Tanpa Disadari Membentuk Cara Hidup - Image
Lifestyle

8 Kebiasaan Orang Dewasa yang Sering Dibandingkan Saat Kecil, Tanpa Disadari Membentuk Cara Hidup

28 Maret 2026, 15.22 WIB

9 Perilaku yang Orang Dewasa di Atas 50 Tahun Enggan Minta Maaf Lagi Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Perilaku yang Orang Dewasa di Atas 50 Tahun Enggan Minta Maaf Lagi Menurut Psikologi

11 Maret 2026, 21.32 WIB

8 Hal yang Dilakukan Orang Dewasa yang Dibesarkan oleh Orang Tua yang Ketat (Tanpa Sadar Dari Mana Asalnya) Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Hal yang Dilakukan Orang Dewasa yang Dibesarkan oleh Orang Tua yang Ketat (Tanpa Sadar Dari Mana Asalnya) Menurut Psikologi

23 Februari 2026, 00.10 WIB

Terpopuler

1

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

2

Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah

3

Rezeki Seolah Enggan Pergi, 5 Shio Ini Diramalkan Hoki Besar dalam Waktu Dekat

4

Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

5

Jadwal Shalat Wilayah Malang Senin 30 Maret 2026

6

7 Perilaku Wanita Ini Menunjukkan Ketertarikannya pada Seorang Pria, Apa Saja?

7

Ramalan Zodiak Aquarius Akhir Maret 2026: Kesuksesan di Depan Mata, Karier Bersinar dan Rezeki Melimpah

8

Ramalan Zodiak Sagitarius Akhir Maret 2026: Waspadai Kesalahan dan Pengeluaran Tak Terduga

9

7 Shio Ini Diprediksi Bakal Cepat Kaya di Usia Muda, Apakah Kamu Salah Satunya?

10

Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Rezekinya Bakal Naik Cepat di Tahun 2026

