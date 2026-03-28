Irfan Ferdiansyah
28 Maret 2026, 22.43 WIB

9 Hal yang Diam-Diam Dibawa oleh “Anak Baik” dalam Keluarga hingga Dewasa yang Jarang Dipahami oleh Anak Kesayangan

seseorang yang menjadi anak baik dalam keluarga. (Freepik/freepik)


JawaPos.com - Dalam banyak keluarga, ada satu peran yang sering dianggap “ideal”: anak baik. Ia patuh, tidak membantah, tidak merepotkan, dan sering menjadi kebanggaan orang tua. Di sisi lain, ada juga “anak kesayangan” yang lebih dimaklumi, lebih diperhatikan, atau bahkan lebih dimanjakan.

Sekilas, menjadi anak baik tampak seperti posisi yang menguntungkan. Namun menurut perspektif psikologi perkembangan, peran ini sering membawa beban emosional yang tidak terlihat—dan justru terbawa hingga dewasa.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (25/3), terdapat 9 hal yang diam-diam dibawa oleh “anak baik” hingga dewasa, yang sering kali tidak pernah benar-benar dipahami oleh anak kesayangan dalam keluarga.

1. Kecenderungan Memendam Emosi

Sejak kecil, anak baik belajar bahwa menjadi “baik” berarti tidak marah, tidak mengeluh, dan tidak menyusahkan. Akibatnya, mereka terbiasa menekan emosi negatif.

Saat dewasa, hal ini bisa berubah menjadi:

Sulit mengekspresikan perasaan
Menahan marah hingga meledak
Merasa tidak nyaman saat konflik

Sementara itu, anak kesayangan sering lebih bebas mengekspresikan emosi—dan tidak memahami kenapa saudara mereka terlihat “dingin” atau tertutup.

2. Rasa Bersalah yang Berlebihan

Anak baik sering dikondisikan untuk menjaga harmoni keluarga. Mereka merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain.

Dampaknya:

Mudah merasa bersalah meski tidak salah
Sulit berkata “tidak”
Mengorbankan diri sendiri demi orang lain

Hal ini sering tidak dipahami oleh anak kesayangan yang terbiasa menjadi prioritas, bukan penjaga keseimbangan.

3. Takut Mengecewakan Orang Lain

Anak baik tumbuh dengan identitas: “aku dicintai karena aku tidak mengecewakan.”

Akibatnya:

Perfeksionisme
Overthinking sebelum mengambil keputusan
Takut gagal secara berlebihan

Bagi anak kesayangan, kegagalan mungkin tidak terasa mengancam hubungan dengan orang tua—berbeda dengan anak baik.

4. Kesulitan Mengenali Kebutuhan Diri Sendiri

Karena terlalu fokus memenuhi harapan orang lain, anak baik sering kehilangan koneksi dengan dirinya sendiri.

Saat dewasa:

Bingung menentukan keinginan pribadi
Tidak tahu apa yang sebenarnya membuatnya bahagia
Terbiasa mengikuti, bukan memilih

Ini membuat mereka terlihat “pasif”, padahal sebenarnya mereka hanya tidak terbiasa didengarkan.

5. Kebiasaan Menjadi “People Pleaser”

Anak baik sering tumbuh menjadi seseorang yang selalu ingin menyenangkan orang lain.

Ciri-cirinya:

Menghindari konflik
Mengiyakan sesuatu meski tidak ingin
Mengutamakan kenyamanan orang lain dibanding diri sendiri

Sementara anak kesayangan lebih terbiasa menjadi pusat perhatian, anak baik justru menjadi penyesuai.

6. Beban Tanggung Jawab yang Tidak Terlihat

Dalam banyak keluarga, anak baik sering “diandalkan” tanpa disadari:

Menjadi penengah konflik
Menjadi contoh bagi saudara lain
Memikul ekspektasi tinggi

Namun beban ini jarang diakui secara eksplisit. Mereka terlihat kuat—padahal lelah.

Anak kesayangan sering tidak menyadari bahwa ada distribusi peran yang tidak seimbang sejak awal.

7. Kesulitan Menerima Diri Apa Adanya

Karena terbiasa dinilai dari perilaku “baik”, anak baik sering merasa:
“Aku berharga hanya jika aku memenuhi ekspektasi.”

Akibatnya:

Self-worth bergantung pada validasi eksternal
Sulit menerima kekurangan
Takut menunjukkan sisi “tidak sempurna”

Berbeda dengan anak kesayangan yang sering merasa dicintai tanpa syarat.

8. Hubungan Dewasa yang Tidak Seimbang

Saat dewasa, pola masa kecil sering terbawa ke hubungan:

Menjadi pasangan yang terlalu memberi
Menarik pasangan yang dominan atau bergantung
Sulit menetapkan batasan (boundaries)

Ini bukan kebetulan, melainkan pola yang terbentuk sejak kecil.

9. Kerinduan untuk Didengar, Bukan Hanya Diandalkan

Di balik semua “kebaikan”, ada kebutuhan sederhana yang sering tidak terpenuhi:
ingin didengar, dipahami, dan diterima apa adanya.

Anak baik sering tumbuh dengan perasaan:

“Aku harus kuat”
“Aku tidak boleh merepotkan”
“Perasaanku tidak sepenting orang lain”

Sementara anak kesayangan mungkin tidak pernah merasakan kekosongan ini karena sejak awal sudah mendapatkan ruang emosional.

Penutup

Menjadi “anak baik” bukanlah kesalahan. Itu adalah bentuk adaptasi terhadap lingkungan keluarga. Namun, ketika peran itu menjadi satu-satunya identitas, ia bisa berubah menjadi beban yang tidak terlihat.

Memahami dinamika ini bukan untuk menyalahkan siapa pun—melainkan untuk membuka kesadaran bahwa setiap anak dalam keluarga memiliki pengalaman emosional yang berbeda.

Dan bagi mereka yang tumbuh sebagai anak baik, perjalanan dewasa sering kali adalah tentang belajar:

Mengakui perasaan sendiri
Menetapkan batasan

Dan akhirnya… memilih diri sendiri tanpa rasa bersalah***
Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
9 Hal yang Diperhatikan Guru Tentang Anak Anda di Minggu Pertama yang Mungkin Tidak Akan Pernah Mereka Ceritakan Menurut Psikologi - Image
Parenting

9 Hal yang Diperhatikan Guru Tentang Anak Anda di Minggu Pertama yang Mungkin Tidak Akan Pernah Mereka Ceritakan Menurut Psikologi

29 Maret 2026, 14.07 WIB

Anak-anak yang Tumbuh di Lingkungan Rumah Penuh Konflik Sering Mengembangkan 7 Masalah Emosional Ini Menurut Psikologi - Image
Parenting

Anak-anak yang Tumbuh di Lingkungan Rumah Penuh Konflik Sering Mengembangkan 7 Masalah Emosional Ini Menurut Psikologi

29 Maret 2026, 05.13 WIB

7 Kepribadian yang Akan Dikembangkan Anak-anak, Apabila Tumbuh dengan Orang Tua yang Menanamkan Sikap Rendah Hati, Ini Kata Psikologi - Image
Parenting

7 Kepribadian yang Akan Dikembangkan Anak-anak, Apabila Tumbuh dengan Orang Tua yang Menanamkan Sikap Rendah Hati, Ini Kata Psikologi

28 Maret 2026, 00.11 WIB

Terpopuler

1

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

2

Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah

3

Rezeki Seolah Enggan Pergi, 5 Shio Ini Diramalkan Hoki Besar dalam Waktu Dekat

4

Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

5

Jadwal Shalat Wilayah Malang Senin 30 Maret 2026

6

7 Perilaku Wanita Ini Menunjukkan Ketertarikannya pada Seorang Pria, Apa Saja?

7

Ramalan Zodiak Aquarius Akhir Maret 2026: Kesuksesan di Depan Mata, Karier Bersinar dan Rezeki Melimpah

8

Ramalan Zodiak Sagitarius Akhir Maret 2026: Waspadai Kesalahan dan Pengeluaran Tak Terduga

9

7 Shio Ini Diprediksi Bakal Cepat Kaya di Usia Muda, Apakah Kamu Salah Satunya?

10

Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Rezekinya Bakal Naik Cepat di Tahun 2026

