Orang-Orang dengan Jiwa Baik Seringkali Menjadi yang Paling Kesepian, Biasanya Mengembangkan 7 Kepribadian yang Mereka Kembangkan Menurut Psikologi



JawaPos.com - Di dunia yang semakin sibuk dan penuh tuntutan ini, sering kali kita menemukan paradoks yang menyentuh: orang-orang dengan jiwa paling baik justru menjadi yang paling kesepian. Mereka adalah individu yang penuh empati, tulus membantu, dan jarang menyakiti orang lain. Namun, di balik kebaikan itu, tersembunyi rasa sepi yang tidak selalu terlihat oleh dunia luar.



Psikologi menjelaskan bahwa pengalaman hidup, pola relasi, dan cara mereka memandang dunia membentuk kepribadian tertentu. Orang-orang dengan hati yang baik ini sering mengembangkan beberapa karakteristik khas—bukan karena kelemahan, melainkan sebagai bentuk adaptasi emosional.



Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (26/3), terdapat 7 kepribadian yang sering dimiliki oleh mereka.



1. Terlalu Empati hingga Mengabaikan Diri Sendiri



Orang dengan jiwa baik biasanya memiliki empati yang sangat tinggi. Mereka mampu merasakan apa yang orang lain rasakan, bahkan sebelum orang tersebut mengungkapkannya.



Namun, sisi gelapnya adalah mereka sering:



Mendahulukan orang lain

Mengabaikan kebutuhan pribadi

Merasa bersalah jika tidak membantu



Dalam jangka panjang, ini membuat mereka merasa “kosong” karena tidak pernah benar-benar mengisi diri sendiri.



2. Sulit Menolak Permintaan Orang Lain



Mereka dikenal sebagai “orang yang selalu bisa diandalkan.” Tapi di balik itu, ada kesulitan besar untuk berkata “tidak.”



Alasannya bisa beragam:



Takut mengecewakan orang lain

Takut ditolak

Ingin tetap diterima secara sosial



Akibatnya, mereka sering merasa dimanfaatkan, meski jarang mengungkapkannya.



3. Menyimpan Perasaan Sendiri



Alih-alih membebani orang lain, mereka memilih memendam perasaan.



Mereka cenderung:



Menjadi pendengar yang baik, tapi jarang bercerita

Menyembunyikan luka di balik senyuman

Menghindari konflik demi menjaga kedamaian



Sayangnya, ini membuat mereka merasa tidak benar-benar dipahami oleh siapa pun.



4. Memiliki Standar Moral yang Tinggi



Orang dengan jiwa baik biasanya memiliki prinsip hidup yang kuat. Mereka percaya pada kejujuran, kesetiaan, dan keadilan.



Namun:



Mereka mudah kecewa ketika orang lain tidak memiliki nilai yang sama

Mereka sering merasa “berbeda” dari lingkungan sekitar

Mereka sulit menemukan orang yang benar-benar sejalan



Perasaan “tidak cocok” ini memperkuat rasa kesepian mereka.



5. Cenderung Overthinking dalam Hubungan



Karena mereka peduli, mereka juga banyak berpikir.



Mereka sering bertanya pada diri sendiri:



“Apakah aku terlalu berlebihan?”

“Apakah aku menyakiti orang lain tanpa sadar?”

“Apakah mereka benar-benar peduli padaku?”



Pola pikir ini membuat mereka mudah cemas dan ragu dalam hubungan, bahkan dengan orang terdekat.



6. Memberi Tanpa Mengharapkan Balasan, Tapi Tetap Terluka



Mereka sering berkata, “Aku membantu karena ingin membantu, bukan karena ingin dibalas.”



Itu benar—namun secara emosional:



Mereka tetap berharap dihargai

Mereka tetap ingin diperhatikan

Mereka tetap bisa terluka ketika diabaikan



Ketika usaha mereka tidak dihargai, luka itu terasa lebih dalam karena mereka jarang mengungkapkannya.



7. Lebih Nyaman Sendiri daripada Bersama Orang yang Salah



Seiring waktu, mereka belajar satu hal penting: lebih baik sendiri daripada berada di lingkungan yang tidak sehat.



Mereka:



Selektif dalam memilih teman

Menghindari drama dan konflik tidak perlu

Lebih menghargai ketenangan daripada keramaian



Namun, pilihan ini sering membuat lingkaran sosial mereka menjadi kecil—dan kesepian pun tak terhindarkan.



Mengapa Mereka Terlihat Kuat, Padahal Sering Rapuh?



Orang-orang dengan jiwa baik sering terlihat kuat karena mereka terbiasa menanggung banyak hal sendiri. Mereka tidak ingin merepotkan orang lain, dan mereka sudah terlalu sering menjadi “tempat bersandar” bagi orang lain.



Padahal, di dalamnya:



Mereka juga ingin didengarkan

Mereka juga ingin dimengerti

Mereka juga ingin dipeluk, bukan hanya memeluk



Kesepian mereka bukan karena tidak ada orang di sekitar, tapi karena tidak banyak yang benar-benar memahami mereka.



Penutup: Kebaikan Tidak Seharusnya Berujung Kesepian



Menjadi baik adalah hal yang luar biasa. Dunia selalu membutuhkan lebih banyak orang seperti mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa kebaikan tidak boleh mengorbankan diri sendiri.



Belajar berkata “tidak,” mengekspresikan perasaan, dan memilih hubungan yang sehat adalah bagian dari mencintai diri sendiri.



