Irfan Ferdiansyah
28 Maret 2026, 22.55 WIB

Cara Seseorang Bereaksi Ketika Anda Mendapat Kabar Baik: 6 Tanda Apakah Mereka Benar-Benar Mendukung Anda atau Tidak

seseorang yang senang saat tempatnya mendapat kabar baik (Freepik/mr_sandun)


JawaPos.com - Kabar baik adalah momen yang seharusnya dirayakan. Entah itu promosi kerja, kelulusan, pencapaian pribadi, atau bahkan kabar sederhana yang membuat hati senang—reaksi orang lain terhadap kabar tersebut sering kali lebih “berbicara” daripada kata-kata mereka sendiri.

Tanpa disadari, cara seseorang merespons kebahagiaan Anda dapat mengungkapkan apakah mereka benar-benar mendukung Anda atau justru sebaliknya.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat enam hal penting yang bisa Anda perhatikan dari reaksi seseorang ketika Anda berbagi kabar baik.

1. Antusiasme yang Tulus vs. Respons yang Dingin

Orang yang benar-benar mendukung Anda biasanya akan menunjukkan antusiasme yang tulus. Mereka mungkin tersenyum lebar, mengucapkan selamat dengan penuh energi, atau bahkan ikut merasa bangga atas pencapaian Anda.

Sebaliknya, jika seseorang hanya merespons dengan singkat seperti “oh ya?” atau “bagus deh” tanpa ekspresi atau ketertarikan lebih lanjut, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka tidak benar-benar terlibat secara emosional dalam kebahagiaan Anda.

Intinya: Antusiasme yang tulus sulit dipalsukan. Jika reaksinya terasa hambar, mungkin dukungannya juga tidak sepenuh itu.

2. Mereka Mengajukan Pertanyaan atau Tidak Peduli

Orang yang peduli akan ingin tahu lebih banyak. Mereka akan bertanya:

“Gimana prosesnya?”
“Kapan mulai?”
“Apa yang paling kamu banggakan?”

Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar tertarik pada perjalanan dan kebahagiaan Anda.

Sebaliknya, jika mereka tidak bertanya apa pun dan segera mengalihkan topik, itu bisa menjadi sinyal bahwa mereka tidak terlalu peduli atau tidak ingin terlibat lebih jauh.

Intinya: Rasa ingin tahu adalah tanda keterlibatan emosional.

3. Merayakan Anda vs. Membandingkan Diri

Salah satu tanda dukungan paling kuat adalah ketika seseorang mampu merayakan keberhasilan Anda tanpa membandingkannya dengan dirinya sendiri.

Namun, ada juga orang yang langsung mengalihkan fokus:

“Oh, aku juga pernah dapat yang lebih besar dari itu.”
“Temanku malah dapat posisi lebih tinggi.”

Respons seperti ini menunjukkan kecenderungan untuk bersaing atau merasa terancam, bukan benar-benar mendukung.

Intinya: Dukungan sejati berfokus pada Anda, bukan pada perbandingan.

4. Konsistensi antara Kata dan Bahasa Tubuh

Kata-kata bisa dibuat manis, tetapi bahasa tubuh sering kali lebih jujur. Orang yang benar-benar mendukung biasanya:

Menatap Anda dengan penuh perhatian
Tersenyum alami
Menggunakan nada suara yang hangat

Sebaliknya, jika mereka berkata “selamat ya” tetapi terlihat tidak nyaman, menghindari kontak mata, atau terdengar datar, ada kemungkinan perasaan mereka tidak sejalan dengan kata-kata tersebut.

Intinya: Perhatikan keseluruhan komunikasi, bukan hanya apa yang diucapkan.

5. Mereka Mengingat dan Menindaklanjuti

Dukungan sejati tidak berhenti pada satu percakapan. Orang yang peduli akan:

Mengingat kabar baik Anda
Menanyakan perkembangan di kemudian hari
Menunjukkan ketertarikan yang berkelanjutan

Misalnya, beberapa minggu kemudian mereka bertanya, “Gimana kerjaan barunya?” Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar memperhatikan perjalanan Anda.

Sebaliknya, jika mereka langsung lupa, bisa jadi kabar Anda tidak terlalu berarti bagi mereka.

Intinya: Dukungan yang tulus bersifat berkelanjutan, bukan sesaat.

6. Mereka Membuat Anda Merasa Lebih Baik, Bukan Sebaliknya

Setelah berbagi kabar baik, perhatikan bagaimana perasaan Anda. Orang yang benar-benar mendukung akan membuat Anda merasa:

Lebih bahagia
Lebih percaya diri
Lebih dihargai

Namun, jika setelah berbicara dengan mereka Anda justru merasa:

Ragu
Tidak nyaman
Seperti pencapaian Anda “tidak cukup”

Maka kemungkinan besar energi yang mereka berikan tidak sepenuhnya positif.

Intinya: Dukungan sejati meninggalkan perasaan hangat, bukan keraguan.

Penutup

Reaksi seseorang terhadap kabar baik Anda adalah cermin dari bagaimana mereka melihat Anda dan hubungan yang Anda miliki dengan mereka. Tidak semua orang akan merespons dengan cara yang sama, dan itu wajar. Namun, dengan memperhatikan tanda-tanda di atas, Anda bisa lebih memahami siapa yang benar-benar berada di pihak Anda.

Pada akhirnya, penting untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang tidak hanya hadir di saat sulit, tetapi juga dengan tulus merayakan kebahagiaan Anda. Karena dukungan sejati bukan hanya tentang berbagi beban, tetapi juga tentang berbagi kebahagiaan.***
Editor: Novia Tri Astuti
