Orang yang Canggung Secara Sosial Biasanya Memiliki 7 Pengalaman Masa Kecil Ini Menurut Psikologi





JawaPos.com - Tidak semua orang merasa nyaman dalam situasi sosial. Ada yang mudah berbicara, percaya diri, dan cepat beradaptasi. Namun, ada juga yang merasa canggung, gugup, atau bahkan ingin menghindari interaksi sosial sama sekali. Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa kecanggungan sosial sering kali tidak muncul begitu saja—melainkan berakar dari pengalaman masa kecil.



Masa kanak-kanak adalah periode penting dalam pembentukan kepribadian, termasuk bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri dan berinteraksi dengan orang lain. Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh pengalaman masa kecil yang sering ditemukan pada orang yang tumbuh menjadi canggung secara sosial.



1. Kurangnya Dukungan Emosional dari Orang Tua



Anak yang tumbuh tanpa dukungan emosional yang cukup sering kesulitan memahami dan mengekspresikan perasaan mereka. Ketika orang tua jarang memberikan validasi, pujian, atau perhatian, anak bisa merasa tidak cukup berharga.



Akibatnya, mereka tumbuh dengan rasa tidak percaya diri dan takut dihakimi. Dalam situasi sosial, perasaan ini bisa muncul sebagai kecanggungan, karena mereka terus-menerus meragukan diri sendiri.



2. Terlalu Sering Dikritik atau Dibandingkan



Anak yang sering dikritik atau dibandingkan dengan orang lain cenderung mengembangkan rasa takut melakukan kesalahan. Mereka belajar bahwa setiap tindakan bisa dinilai negatif.



Ketika dewasa, hal ini membuat mereka:



Takut berbicara

Terlalu banyak berpikir sebelum bertindak

Khawatir akan penilaian orang lain



Kecanggungan sosial sering muncul karena mereka merasa “tidak pernah cukup baik”.



3. Minimnya Interaksi Sosial di Masa Kecil



Anak yang jarang berinteraksi dengan teman sebaya—misalnya karena terlalu dilindungi, sering pindah, atau kurang kesempatan bermain—tidak memiliki cukup “latihan sosial”.



Interaksi sosial adalah keterampilan yang perlu dipelajari. Tanpa pengalaman ini, seseorang bisa:



Kesulitan membaca situasi sosial

Tidak tahu bagaimana memulai percakapan

Merasa asing dalam kelompok

4. Pernah Mengalami Bullying atau Penolakan



Pengalaman ditolak, diejek, atau dibully bisa meninggalkan luka psikologis yang dalam. Anak yang mengalami hal ini sering mengembangkan keyakinan bahwa orang lain berbahaya atau tidak bisa dipercaya.



Sebagai mekanisme perlindungan, mereka mungkin:



Menarik diri dari lingkungan sosial

Menghindari interaksi

Menjadi sangat berhati-hati



Hal ini membuat mereka tampak canggung, padahal sebenarnya mereka sedang berusaha melindungi diri.



5. Lingkungan Keluarga yang Tertutup atau Kaku



Keluarga yang jarang berkomunikasi secara terbuka atau terlalu kaku dalam aturan dapat menghambat perkembangan keterampilan sosial anak.



Jika anak tidak terbiasa:



Mengungkapkan pendapat

Berdiskusi secara bebas

Mengekspresikan emosi



Maka ketika berada di luar rumah, mereka bisa merasa bingung dan tidak nyaman dalam interaksi sosial.



6. Orang Tua yang Terlalu Protektif



Orang tua yang terlalu melindungi sering kali tanpa sadar menghambat kemandirian anak. Anak tidak diberi kesempatan untuk mencoba, gagal, dan belajar dari pengalaman sosial.



Akibatnya:



Mereka kurang percaya diri menghadapi situasi baru

Takut mengambil inisiatif

Bergantung pada orang lain



Ketika harus berinteraksi sendiri, mereka merasa canggung karena tidak terbiasa.



7. Pengalaman Memalukan yang Membekas



Satu pengalaman memalukan di masa kecil—seperti ditertawakan saat berbicara di depan kelas—bisa membentuk rasa takut yang bertahan lama.



Otak anak cenderung mengingat pengalaman emosional dengan kuat. Jika pengalaman tersebut negatif, mereka bisa mengembangkan:



Ketakutan tampil di depan umum

Kecemasan sosial

Perilaku menghindar



Hal ini sering terbawa hingga dewasa dan memengaruhi cara mereka berinteraksi.



Penutup



Kecanggungan sosial bukanlah kelemahan bawaan yang tidak bisa diubah. Dalam banyak kasus, itu adalah hasil dari pengalaman masa kecil yang membentuk cara seseorang melihat dunia dan dirinya sendiri.



Kabar baiknya, karena ini adalah hasil pembelajaran, maka kecanggungan sosial juga bisa “dipelajari ulang”. Dengan kesadaran, latihan, dan lingkungan yang mendukung, seseorang dapat:



Meningkatkan kepercayaan diri

Mengembangkan keterampilan sosial

Merasa lebih nyaman menjadi diri sendiri



