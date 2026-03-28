Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
28 Maret 2026, 23.05 WIB

Orang yang Canggung Secara Sosial Biasanya Memiliki 7 Pengalaman Masa Kecil Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang merasa nyaman dalam situasi sosial. Ada yang mudah berbicara, percaya diri, dan cepat beradaptasi. Namun, ada juga yang merasa canggung, gugup, atau bahkan ingin menghindari interaksi sosial sama sekali. Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa kecanggungan sosial sering kali tidak muncul begitu saja—melainkan berakar dari pengalaman masa kecil.

Masa kanak-kanak adalah periode penting dalam pembentukan kepribadian, termasuk bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri dan berinteraksi dengan orang lain. Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh pengalaman masa kecil yang sering ditemukan pada orang yang tumbuh menjadi canggung secara sosial.

1. Kurangnya Dukungan Emosional dari Orang Tua

Anak yang tumbuh tanpa dukungan emosional yang cukup sering kesulitan memahami dan mengekspresikan perasaan mereka. Ketika orang tua jarang memberikan validasi, pujian, atau perhatian, anak bisa merasa tidak cukup berharga.

Akibatnya, mereka tumbuh dengan rasa tidak percaya diri dan takut dihakimi. Dalam situasi sosial, perasaan ini bisa muncul sebagai kecanggungan, karena mereka terus-menerus meragukan diri sendiri.

2. Terlalu Sering Dikritik atau Dibandingkan

Anak yang sering dikritik atau dibandingkan dengan orang lain cenderung mengembangkan rasa takut melakukan kesalahan. Mereka belajar bahwa setiap tindakan bisa dinilai negatif.

Ketika dewasa, hal ini membuat mereka:

Takut berbicara
Terlalu banyak berpikir sebelum bertindak
Khawatir akan penilaian orang lain

Kecanggungan sosial sering muncul karena mereka merasa “tidak pernah cukup baik”.

3. Minimnya Interaksi Sosial di Masa Kecil

Anak yang jarang berinteraksi dengan teman sebaya—misalnya karena terlalu dilindungi, sering pindah, atau kurang kesempatan bermain—tidak memiliki cukup “latihan sosial”.

Interaksi sosial adalah keterampilan yang perlu dipelajari. Tanpa pengalaman ini, seseorang bisa:

Kesulitan membaca situasi sosial
Tidak tahu bagaimana memulai percakapan
Merasa asing dalam kelompok
4. Pernah Mengalami Bullying atau Penolakan

Pengalaman ditolak, diejek, atau dibully bisa meninggalkan luka psikologis yang dalam. Anak yang mengalami hal ini sering mengembangkan keyakinan bahwa orang lain berbahaya atau tidak bisa dipercaya.

Sebagai mekanisme perlindungan, mereka mungkin:

Menarik diri dari lingkungan sosial
Menghindari interaksi
Menjadi sangat berhati-hati

Hal ini membuat mereka tampak canggung, padahal sebenarnya mereka sedang berusaha melindungi diri.

5. Lingkungan Keluarga yang Tertutup atau Kaku

Keluarga yang jarang berkomunikasi secara terbuka atau terlalu kaku dalam aturan dapat menghambat perkembangan keterampilan sosial anak.

Jika anak tidak terbiasa:

Mengungkapkan pendapat
Berdiskusi secara bebas
Mengekspresikan emosi

Maka ketika berada di luar rumah, mereka bisa merasa bingung dan tidak nyaman dalam interaksi sosial.

6. Orang Tua yang Terlalu Protektif

Orang tua yang terlalu melindungi sering kali tanpa sadar menghambat kemandirian anak. Anak tidak diberi kesempatan untuk mencoba, gagal, dan belajar dari pengalaman sosial.

Akibatnya:

Mereka kurang percaya diri menghadapi situasi baru
Takut mengambil inisiatif
Bergantung pada orang lain

Ketika harus berinteraksi sendiri, mereka merasa canggung karena tidak terbiasa.

7. Pengalaman Memalukan yang Membekas

Satu pengalaman memalukan di masa kecil—seperti ditertawakan saat berbicara di depan kelas—bisa membentuk rasa takut yang bertahan lama.

Otak anak cenderung mengingat pengalaman emosional dengan kuat. Jika pengalaman tersebut negatif, mereka bisa mengembangkan:

Ketakutan tampil di depan umum
Kecemasan sosial
Perilaku menghindar

Hal ini sering terbawa hingga dewasa dan memengaruhi cara mereka berinteraksi.

Penutup

Kecanggungan sosial bukanlah kelemahan bawaan yang tidak bisa diubah. Dalam banyak kasus, itu adalah hasil dari pengalaman masa kecil yang membentuk cara seseorang melihat dunia dan dirinya sendiri.

Kabar baiknya, karena ini adalah hasil pembelajaran, maka kecanggungan sosial juga bisa “dipelajari ulang”. Dengan kesadaran, latihan, dan lingkungan yang mendukung, seseorang dapat:

Meningkatkan kepercayaan diri
Mengembangkan keterampilan sosial
Merasa lebih nyaman menjadi diri sendiri

Memahami akar masalah adalah langkah pertama menuju perubahan. Dan sering kali, perubahan itu dimulai dari melihat kembali masa lalu dengan cara yang lebih penuh pengertian.***
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore