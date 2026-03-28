Orang yang Memiliki Kekuatan Mental dan Pandai Melewati Situasi Sulit: Mereka Telah Belajar Menghadapi 6 Ketidaknyamanan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam hidup, setiap orang pasti menghadapi masa sulit—kegagalan, kehilangan, tekanan, atau ketidakpastian. Namun, ada sebagian orang yang tampak lebih tangguh, lebih tenang, dan mampu bangkit lebih cepat dibandingkan yang lain. Apa rahasianya?
Menurut psikologi, kekuatan mental bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan hasil dari kebiasaan, pola pikir, dan pengalaman. Orang-orang yang kuat secara mental bukan berarti tidak merasakan sakit atau takut—mereka hanya belajar untuk menghadapi ketidaknyamanan yang sering dihindari oleh kebanyakan orang.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat 6 ketidaknyamanan yang mereka hadapi dan latih secara sadar:
1. Ketidaknyamanan dalam Menghadapi Emosi Negatif
Banyak orang berusaha menghindari emosi seperti sedih, marah, atau cemas. Mereka menekan atau mengalihkan perhatian agar tidak merasakannya.
Namun, orang yang kuat secara mental justru melakukan sebaliknya.
Mereka:
Mengakui perasaan mereka tanpa menyangkal
Memahami bahwa emosi adalah sinyal, bukan ancaman
Tidak membiarkan emosi mengendalikan keputusan mereka
Secara psikologis, ini disebut emotional regulation—kemampuan untuk mengelola emosi tanpa menekannya. Mereka tahu bahwa menghadapi emosi itu tidak nyaman, tetapi menghindarinya justru membuat masalah lebih besar.
2. Ketidaknyamanan dalam Menerima Ketidakpastian
Hidup penuh dengan hal yang tidak bisa diprediksi: masa depan karier, hubungan, kesehatan, bahkan hal-hal kecil sehari-hari.
Orang yang lemah secara mental cenderung:
Mencari kepastian berlebihan
Overthinking
Takut mengambil keputusan
Sebaliknya, orang yang tangguh belajar untuk hidup dengan ketidakpastian.
Mereka:
Fokus pada hal yang bisa dikontrol
Menerima bahwa tidak semua hal bisa dipastikan
Tetap bergerak meski tidak tahu hasil akhirnya
Dalam psikologi, ini berkaitan dengan tolerance for uncertainty, yang sangat penting untuk kesehatan mental di dunia modern.
3. Ketidaknyamanan dalam Keluar dari Zona Nyaman
Zona nyaman memang terasa aman, tetapi juga bisa menjadi jebakan.
Orang yang kuat secara mental sadar bahwa:
Pertumbuhan selalu terjadi di luar zona nyaman
Ketidaknyamanan adalah tanda bahwa mereka sedang berkembang
Mereka secara sengaja:
Mencoba hal baru
Mengambil risiko yang terukur
Tidak takut gagal
Ketika orang lain menghindari rasa tidak nyaman, mereka justru menjadikannya alat untuk berkembang.
4. Ketidaknyamanan dalam Menghadapi Kegagalan
Kegagalan adalah salah satu hal yang paling dihindari oleh banyak orang. Namun, bagi orang yang tangguh, kegagalan bukan akhir—melainkan bagian dari proses.
Mereka:
Tidak mengaitkan kegagalan dengan harga diri
Melihat kegagalan sebagai pelajaran
Cepat bangkit dan mencoba lagi
Psikologi menyebut pola ini sebagai growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan bisa berkembang melalui usaha dan pembelajaran.
Kegagalan memang menyakitkan, tetapi mereka telah terbiasa dengan rasa itu.
5. Ketidaknyamanan dalam Menghadapi Kritik dan Penolakan
Tidak semua orang akan menyukai kita, dan tidak semua usaha akan diterima. Ini fakta yang sulit diterima.
Orang yang kuat secara mental:
Tidak terlalu bergantung pada validasi orang lain
Mampu membedakan kritik konstruktif dan destruktif
Tidak hancur hanya karena penolakan
Mereka memahami bahwa penolakan adalah bagian dari kehidupan, bukan refleksi mutlak dari nilai diri mereka.
Ini menunjukkan self-worth yang sehat, yang tidak mudah goyah oleh opini eksternal.
6. Ketidaknyamanan dalam Disiplin dan Konsistensi
Hal yang paling tidak nyaman namun paling penting: disiplin.
Bangun pagi saat malas, tetap bekerja saat bosan, terus berusaha saat hasil belum terlihat—ini semua tidak menyenangkan.
Namun, orang yang kuat secara mental:
Tidak menunggu motivasi
Mengandalkan kebiasaan dan komitmen
Tetap konsisten bahkan saat tidak ingin melakukannya
Mereka memahami bahwa:
Kesuksesan jangka panjang dibangun dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten, bukan dari motivasi sesaat.
Dalam psikologi, ini berkaitan dengan delayed gratification—kemampuan menunda kesenangan demi hasil yang lebih besar di masa depan.
Penutup
Kekuatan mental bukan berarti hidup tanpa kesulitan. Justru sebaliknya—orang yang kuat secara mental adalah mereka yang berani menghadapi hal-hal yang tidak nyaman.
Mereka telah belajar bahwa:
Emosi negatif tidak harus dihindari
Ketidakpastian adalah bagian dari hidup
Pertumbuhan membutuhkan rasa tidak nyaman
Kegagalan adalah guru terbaik
Penolakan bukan akhir
Disiplin lebih penting daripada motivasi
Jika kamu ingin menjadi lebih tangguh, kuncinya bukan menghindari rasa tidak nyaman—tetapi belajar untuk bertahan dan berkembang di dalamnya.
Karena pada akhirnya, bukan hidup yang menjadi lebih mudah…