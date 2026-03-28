Orang yang Memiliki Kekuatan Mental dan Pandai Melewati Situasi Sulit: Mereka Telah Belajar Menghadapi 6 Ketidaknyamanan Ini Menurut Psikologi





JawaPos.com - Dalam hidup, setiap orang pasti menghadapi masa sulit—kegagalan, kehilangan, tekanan, atau ketidakpastian. Namun, ada sebagian orang yang tampak lebih tangguh, lebih tenang, dan mampu bangkit lebih cepat dibandingkan yang lain. Apa rahasianya?



Menurut psikologi, kekuatan mental bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan hasil dari kebiasaan, pola pikir, dan pengalaman. Orang-orang yang kuat secara mental bukan berarti tidak merasakan sakit atau takut—mereka hanya belajar untuk menghadapi ketidaknyamanan yang sering dihindari oleh kebanyakan orang.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 6 ketidaknyamanan yang mereka hadapi dan latih secara sadar:



1. Ketidaknyamanan dalam Menghadapi Emosi Negatif



Banyak orang berusaha menghindari emosi seperti sedih, marah, atau cemas. Mereka menekan atau mengalihkan perhatian agar tidak merasakannya.



Namun, orang yang kuat secara mental justru melakukan sebaliknya.



Mereka:



Mengakui perasaan mereka tanpa menyangkal

Memahami bahwa emosi adalah sinyal, bukan ancaman

Tidak membiarkan emosi mengendalikan keputusan mereka



Secara psikologis, ini disebut emotional regulation—kemampuan untuk mengelola emosi tanpa menekannya. Mereka tahu bahwa menghadapi emosi itu tidak nyaman, tetapi menghindarinya justru membuat masalah lebih besar.



2. Ketidaknyamanan dalam Menerima Ketidakpastian



Hidup penuh dengan hal yang tidak bisa diprediksi: masa depan karier, hubungan, kesehatan, bahkan hal-hal kecil sehari-hari.



Orang yang lemah secara mental cenderung:



Mencari kepastian berlebihan

Overthinking

Takut mengambil keputusan



Sebaliknya, orang yang tangguh belajar untuk hidup dengan ketidakpastian.



Mereka:



Fokus pada hal yang bisa dikontrol

Menerima bahwa tidak semua hal bisa dipastikan

Tetap bergerak meski tidak tahu hasil akhirnya



Dalam psikologi, ini berkaitan dengan tolerance for uncertainty, yang sangat penting untuk kesehatan mental di dunia modern.



3. Ketidaknyamanan dalam Keluar dari Zona Nyaman



Zona nyaman memang terasa aman, tetapi juga bisa menjadi jebakan.



Orang yang kuat secara mental sadar bahwa:



Pertumbuhan selalu terjadi di luar zona nyaman

Ketidaknyamanan adalah tanda bahwa mereka sedang berkembang



Mereka secara sengaja:



Mencoba hal baru

Mengambil risiko yang terukur

Tidak takut gagal



Ketika orang lain menghindari rasa tidak nyaman, mereka justru menjadikannya alat untuk berkembang.



4. Ketidaknyamanan dalam Menghadapi Kegagalan



Kegagalan adalah salah satu hal yang paling dihindari oleh banyak orang. Namun, bagi orang yang tangguh, kegagalan bukan akhir—melainkan bagian dari proses.



Mereka:



Tidak mengaitkan kegagalan dengan harga diri

Melihat kegagalan sebagai pelajaran

Cepat bangkit dan mencoba lagi



Psikologi menyebut pola ini sebagai growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan bisa berkembang melalui usaha dan pembelajaran.



Kegagalan memang menyakitkan, tetapi mereka telah terbiasa dengan rasa itu.



5. Ketidaknyamanan dalam Menghadapi Kritik dan Penolakan



Tidak semua orang akan menyukai kita, dan tidak semua usaha akan diterima. Ini fakta yang sulit diterima.



Orang yang kuat secara mental:



Tidak terlalu bergantung pada validasi orang lain

Mampu membedakan kritik konstruktif dan destruktif

Tidak hancur hanya karena penolakan



Mereka memahami bahwa penolakan adalah bagian dari kehidupan, bukan refleksi mutlak dari nilai diri mereka.



Ini menunjukkan self-worth yang sehat, yang tidak mudah goyah oleh opini eksternal.



6. Ketidaknyamanan dalam Disiplin dan Konsistensi



Hal yang paling tidak nyaman namun paling penting: disiplin.



Bangun pagi saat malas, tetap bekerja saat bosan, terus berusaha saat hasil belum terlihat—ini semua tidak menyenangkan.



Namun, orang yang kuat secara mental:



Tidak menunggu motivasi

Mengandalkan kebiasaan dan komitmen

Tetap konsisten bahkan saat tidak ingin melakukannya



Mereka memahami bahwa:



Kesuksesan jangka panjang dibangun dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten, bukan dari motivasi sesaat.



Dalam psikologi, ini berkaitan dengan delayed gratification—kemampuan menunda kesenangan demi hasil yang lebih besar di masa depan.



Penutup



Kekuatan mental bukan berarti hidup tanpa kesulitan. Justru sebaliknya—orang yang kuat secara mental adalah mereka yang berani menghadapi hal-hal yang tidak nyaman.



Mereka telah belajar bahwa:



Emosi negatif tidak harus dihindari

Ketidakpastian adalah bagian dari hidup

Pertumbuhan membutuhkan rasa tidak nyaman

Kegagalan adalah guru terbaik

Penolakan bukan akhir

Disiplin lebih penting daripada motivasi



Jika kamu ingin menjadi lebih tangguh, kuncinya bukan menghindari rasa tidak nyaman—tetapi belajar untuk bertahan dan berkembang di dalamnya.



Karena pada akhirnya, bukan hidup yang menjadi lebih mudah…