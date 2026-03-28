Niko Sulpriyono
29 Maret 2026, 04.44 WIB

Mengapa Uang Digital Terasa Tidak Nyata? Cara Otak Memahami Kepemilikan dan Keamanan Finansial Anda

Ilustrasi Uang Digital (Freepik)

JawaPos.com - Banyak orang merasa cemas terhadap kondisi keuangan mereka, bahkan ketika angka di rekening menunjukkan kondisi yang stabil. 

Saat Anda membuka aplikasi perbankan dan melihat saldo yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, secara logika hal tersebut seharusnya memberikan rasa aman. 

Namun, dalam praktiknya, perasaan itu tidak selalu muncul.

Fenomena ini bukan sekadar persoalan kebiasaan, melainkan berkaitan erat dengan cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. 

Uang yang hanya tampil sebagai angka di layar sering kali terasa jauh, sulit disentuh, dan kurang memberikan rasa kepemilikan dibandingkan dengan aset fisik yang nyata.

Artikel ini akan membantu Anda memahami mengapa uang digital terasa kurang nyata, bagaimana otak memprosesnya, serta langkah-langkah praktis untuk membangun kembali rasa aman dan kendali atas keuangan Anda yang dirangkum dari Yourtango.com pada Sabtu (28/03).

1. Perbedaan Cara Otak Memproses Uang Fisik dan Digital
Otak manusia memiliki kecenderungan alami untuk lebih mudah memahami sesuatu yang konkret. 

Uang fisik seperti kertas atau koin memberikan pengalaman langsung melalui sentuhan, penglihatan, dan interaksi. 

Hal ini membuat uang terasa lebih nyata dan benar-benar dimiliki.

Sebaliknya, uang digital hanya hadir dalam bentuk angka yang bersifat abstrak. 

Otak memprosesnya sebagai informasi simbolik, bukan sebagai sesuatu yang bisa dimiliki secara langsung. 

Akibatnya, muncul jarak psikologis antara Anda dan uang tersebut, meskipun secara teknis itu adalah milik Anda.

Perbedaan ini menjelaskan mengapa banyak orang merasa lebih berhati-hati saat menggunakan uang tunai dibandingkan saat melakukan pembayaran digital. 

Ketika uang tidak “terasa”, kontrol terhadap pengeluaran cenderung melemah.

