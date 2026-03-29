7 Barang yang Tidak Akan Pernah Dibeli Orang Berkelas, Tapi Orang Biasa Justru Menganggap Benda-benda Ini Sangat Spesial

JawaPos.com - Dalam kehidupan modern, standar “berkelas” sering kali disalahartikan sebagai sesuatu yang mahal, mewah, atau penuh simbol status.

Oleh karenanya, banyak orang berlomba-lomba membeli barang tertentu demi terlihat sukses atau dihargai oleh lingkungan sosial.

Padahal dalam sudut pandang psikologi dan gaya hidup, orang yang benar-benar berkelas justru memiliki pola pikir yang berbeda. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh tren atau tekanan sosial. Alih-alih membeli sesuatu hanya demi gengsi, mereka lebih fokus pada nilai, fungsi, dan makna dari barang tersebut.

Inilah yang membedakan antara gaya hidup yang didorong oleh kesadaran diri dan gaya hidup yang sekadar mengikuti persepsi orang lain.

Bahkan, ada sejumlah barang yang justru sering dianggap “spesial” oleh sebagian orang, tetapi dihindari oleh mereka yang memiliki pola pikir berkelas.

Bukan karena tidak mampu membeli, melainkan karena mereka memahami prioritas dan tidak ingin terjebak dalam ilusi status semata.

Dirangkum dari laman Expert Editor, inilah pola pikir dan kebiasaan konsumsi orang-orang dengan kelas sosial dan emosional yang matang.

Berikut ini adalah 7 barang yang tidak akan pernah dibeli oleh orang berkelas, meskipun sering dianggap istimewa oleh banyak orang.

1. Barang Mewah yang Dibeli Hanya untuk Pamer

Bagi sebagian orang, memiliki barang mewah adalah simbol keberhasilan. Namun, orang berkelas melihatnya dari sudut pandang yang berbeda.

Mereka memahami bahwa membeli sesuatu hanya untuk mendapatkan pengakuan adalah tanda ketergantungan pada validasi eksternal.

Secara psikologis, hal ini sering berkaitan dengan rasa tidak aman atau kebutuhan untuk diakui oleh lingkungan.

Orang berkelas justru lebih memilih membeli barang yang benar-benar mereka butuhkan atau yang memberikan nilai tambah dalam hidup mereka.

Jika sebuah barang mahal tidak memberikan manfaat nyata, mereka tidak akan tergoda, meskipun orang lain menganggapnya prestisius.

2. Produk dengan Logo Besar yang Terlalu Mencolok

Banyak orang merasa bangga mengenakan barang dengan logo besar karena dianggap menunjukkan status sosial tertentu.