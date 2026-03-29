9 Perilaku Orang yang Tidak Bahagia Menjalani Pernikahan, Psikologi Menyebut Perilaku Ini Akan Semakin Terlihat pada Acara Keluarga

JawaPos.com - Pernikahan sering kali dipandang sebagai simbol kebahagiaan dan kebersamaan dari sebuah hubungan.

Namun, kenyataannya tidak semua pasangan menjalani hubungan rumah tangga dengan perasaan yang utuh dan harmonis.

Ada sebagian orang yang tetap bertahan dalam pernikahan, tetapi diam-diam menyimpan ketidakbahagiaan yang tidak selalu terlihat dalam keseharian.

Menurut perspektif psikologi, kondisi emosional dalam pernikahan justru sering lebih mudah terlihat dalam situasi sosial tertentu, salah satunya saat menghadiri acara keluarga.

Dalam momen seperti ini, tekanan sosial, interaksi dengan banyak orang, serta dinamika hubungan yang lebih terbuka sering kali memunculkan perilaku-perilaku yang mencerminkan kondisi sebenarnya.

Bagi orang yang tidak bahagia dalam pernikahan, acara keluarga bisa menjadi “cermin” yang memperlihatkan ketegangan yang selama ini disembunyikan.

Bahasa tubuh, cara berinteraksi, hingga respons emosional sering kali berubah secara halus namun signifikan.

Seperti yang dirangkum dari laman Expert Editor, telah disebutkan berbagai perilaku psikologis yang menunjukkan seseorang sedang tidak bahagia dalam pernikahan, terutama saat berada di lingkungan keluarga.

Berikut ini adalah 9 perilaku yang perlu dipahami, dijelaskan secara lebih mendalam dan mudah untuk dipahami dari pandangan ilmu psikologi sosial.

1. Minim Interaksi dengan Pasangan di Depan Umum

Dalam acara keluarga, pasangan yang bahagia biasanya terlihat saling berinteraksi secara alami.

Namun, jika seseorang tampak menghindari komunikasi, jarang berbicara, atau bahkan menjaga jarak, ini bisa menjadi tanda adanya masalah emosional dalam hubungan.

2. Terlihat Lebih Nyaman dengan Orang Lain