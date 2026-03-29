7 Alasan Seseorang Sering Menyela Pembicaraan: Makna Psikologis di Baliknya dan Bagaimana Cara Menyikapinya?

JawaPos.com - Dalam sebuah percakapan, ada batas tipis antara menjadi pendengar aktif dan justru menjadi pengganggu.

Salah satu bentuk gangguan yang paling umum adalah interupsi—ketika seseorang memotong pembicaraan sebelum lawan bicara selesai menyampaikan maksudnya.

Hampir semua orang pernah mengalaminya, baik sebagai pihak yang menyela maupun yang disela. Sekilas, kebiasaan ini mungkin tampak sepele.

Namun jika ditelaah lebih dalam, tindakan menyela sebenarnya bisa mengungkap banyak hal tentang karakter, pola pikir, bahkan kondisi emosional seseorang.

Lantas, apa saja alasan di balik kebiasaan menyela ini? Dan apa makna tersembunyi yang bisa kita pahami dari perilaku tersebut? Berikut ulasan lengkapnya dilansir dari Global English Editing.

1. Upaya Menunjukkan Dominasi

Salah satu alasan paling umum seseorang menyela pembicaraan adalah keinginan untuk menunjukkan dominasi. Dalam konteks ini, interupsi menjadi alat untuk mengendalikan arah percakapan.

Orang dengan kecenderungan ini biasanya ingin memastikan bahwa suara merekalah yang paling didengar.

Mereka merasa perlu mengarahkan diskusi sesuai sudut pandang mereka sendiri. Secara tidak langsung, ini menjadi bentuk “perebutan kendali” dalam komunikasi.

Namun menariknya, perilaku dominan seperti ini sering kali bukan berasal dari rasa percaya diri yang tinggi, melainkan justru dari rasa tidak aman yang tersembunyi.

Mereka menyela karena takut tidak dianggap penting atau tidak didengar.

2. Tidak Benar-Benar Mendengarkan

Tidak semua interupsi dilakukan dengan sengaja. Ada juga yang terjadi karena seseorang sebenarnya tidak benar-benar mendengarkan.

Secara fisik mereka hadir, tetapi pikirannya melayang ke hal lain. Akibatnya, ketika lawan bicara masih berbicara, mereka justru memotong dengan topik yang tidak relevan.