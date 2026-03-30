Emilia Nailun Naja
30 Maret 2026, 14.31 WIB

Kenali 6 Karakteristik Bahan Rayon Viscose, Nyaman Dipakai di Cuaca Panas

Ilustrasi bahan rayon viscose. (Freepik)

JawaPos.com-Di tengah cuaca tropis yang panas dan lembap seperti di Indonesia, pemilihan bahan pakaian menjadi faktor penting yang menentukan kenyamanan. Tidak hanya soal tampilan, material yang tepat juga berperan besar dalam menjaga tubuh tetap sejuk saat beraktivitas.

Salah satu bahan yang banyak digunakan dalam industri fesyen adalah rayon viscose. Kain semi-sintetis ini kerap disebut sebagai alternatif sutra karena memiliki tekstur halus, ringan, dan nyaman di kulit. Tak heran jika viscose banyak digunakan untuk berbagai jenis pakaian, mulai dari blouse hingga pakaian kasual sehari-hari.

Dalam publikasi Buttonscarves, dijelaskan bahwa bahan viscose memiliki sejumlah karakteristik unggulan yang membuatnya digemari. Berikut enam karakteristik utama bahan rayon viscose:

1. Mudah Menyerap

Viscose memiliki daya serap yang sangat baik. Kain ini mampu menyerap keringat dengan optimal sehingga tidak membuat tubuh terasa gerah. Karakter ini menjadikannya cocok untuk pakaian harian maupun aktivitas yang membutuhkan kenyamanan ekstra.

2. Ringan

Salah satu keunggulan utama viscose adalah bobotnya yang ringan. Saat dikenakan, kain ini terasa jatuh dan tidak membebani tubuh, sehingga tetap nyaman meski dipakai seharian di cuaca panas.

3. Breathable

Viscose memiliki sirkulasi udara yang baik atau breathable. Hal ini memungkinkan udara mengalir dengan lancar, membantu menjaga tubuh tetap sejuk dan mengurangi rasa lembap.

4. Lembut di Kulit

Tekstur viscose dikenal lembut, bahkan sering disandingkan dengan kapas. Kelembutan ini membuatnya nyaman digunakan, terutama untuk pakaian yang langsung bersentuhan dengan kulit.

5. Mudah Dikombinasikan dengan Bahan Lain

Viscose fleksibel untuk dicampur dengan berbagai serat lain. Misalnya, kombinasi dengan polyester menghasilkan bahan yang lebih tahan lama, sementara campuran dengan spandex membuatnya lebih elastis.

6. Warna Tidak Cepat Pudar

Kain viscose cukup kuat dalam mempertahankan warna. Meski sering dicuci, warnanya cenderung tetap cerah sehingga pakaian terlihat lebih awet dan tidak kusam.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Artikel Terkait
6 Bahan Ampuh Menghilang Bau Kulkas dalam Semalam, Apa Saja? - Image
Lifestyle

6 Bahan Ampuh Menghilang Bau Kulkas dalam Semalam, Apa Saja?

03 Februari 2026, 16.28 WIB

Mengenal Sourdough: Bahan, Fermentasi, Manfaat Kesehatan, hingga Proses Pembuatannya - Image
Kuliner

Mengenal Sourdough: Bahan, Fermentasi, Manfaat Kesehatan, hingga Proses Pembuatannya

11 Desember 2025, 03.35 WIB

Selat Solo Rumahan yang Kaya Rasa, Resep Lengkap untuk yang Rindu Kampung Halaman - Image
Kuliner

Selat Solo Rumahan yang Kaya Rasa, Resep Lengkap untuk yang Rindu Kampung Halaman

21 November 2025, 03.24 WIB

Terpopuler

1

Tampil Dominan, Indonesia Kalah 0-1 dari Bulgaria di FIFA Series 2026

2

Arus Balik Lebaran 2026: Ratusan Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek di Hari Terakhir Libur Idulfitri

3

Jadwal Shalat Wilayah Bantul Selasa 31 Maret 2026

4

Alam Semesta seolah Merestui, 6 Tanggal Lahir Ini Punya Bakat dalam Menarik Kekayaan

5

Jadwal Shalat Wilayah Banyuwangi Selasa 31 Maret 2026

6

7 Kebiasaan Halus Ini Membuat Anda Sering Disalahpahami Orang Lain Menurut Psikologi, Apa Saja?

7

Anisa Pohan Melahirkan Anak Kedua, Laki-laki Bernama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Junior

8

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026

9

Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

10

Jadwal Shalat Wilayah Malang Selasa 31 Maret 2026

