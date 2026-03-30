Kenali 6 Karakteristik Bahan Rayon Viscose, Nyaman Dipakai di Cuaca Panas

JawaPos.com-Di tengah cuaca tropis yang panas dan lembap seperti di Indonesia, pemilihan bahan pakaian menjadi faktor penting yang menentukan kenyamanan. Tidak hanya soal tampilan, material yang tepat juga berperan besar dalam menjaga tubuh tetap sejuk saat beraktivitas.

Salah satu bahan yang banyak digunakan dalam industri fesyen adalah rayon viscose. Kain semi-sintetis ini kerap disebut sebagai alternatif sutra karena memiliki tekstur halus, ringan, dan nyaman di kulit. Tak heran jika viscose banyak digunakan untuk berbagai jenis pakaian, mulai dari blouse hingga pakaian kasual sehari-hari.

Dalam publikasi Buttonscarves, dijelaskan bahwa bahan viscose memiliki sejumlah karakteristik unggulan yang membuatnya digemari. Berikut enam karakteristik utama bahan rayon viscose:

1. Mudah Menyerap

Viscose memiliki daya serap yang sangat baik. Kain ini mampu menyerap keringat dengan optimal sehingga tidak membuat tubuh terasa gerah. Karakter ini menjadikannya cocok untuk pakaian harian maupun aktivitas yang membutuhkan kenyamanan ekstra.

2. Ringan

Salah satu keunggulan utama viscose adalah bobotnya yang ringan. Saat dikenakan, kain ini terasa jatuh dan tidak membebani tubuh, sehingga tetap nyaman meski dipakai seharian di cuaca panas.

3. Breathable

Viscose memiliki sirkulasi udara yang baik atau breathable. Hal ini memungkinkan udara mengalir dengan lancar, membantu menjaga tubuh tetap sejuk dan mengurangi rasa lembap.

4. Lembut di Kulit

Tekstur viscose dikenal lembut, bahkan sering disandingkan dengan kapas. Kelembutan ini membuatnya nyaman digunakan, terutama untuk pakaian yang langsung bersentuhan dengan kulit.

5. Mudah Dikombinasikan dengan Bahan Lain

Viscose fleksibel untuk dicampur dengan berbagai serat lain. Misalnya, kombinasi dengan polyester menghasilkan bahan yang lebih tahan lama, sementara campuran dengan spandex membuatnya lebih elastis.

6. Warna Tidak Cepat Pudar