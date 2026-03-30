Lifestyle
Irfan Ferdiansyah
30 Maret 2026, 15.34 WIB

8 Hal yang Dilakukan Orang Percaya Diri di Depan Umum Tapi Sering Dianggap Memalukan oleh Kebanyakan Orang Menurut Psikologi

seseorang yang percaya diri di depan umum (Freepik/gzorgz) - Image

seseorang yang percaya diri di depan umum (Freepik/gzorgz)


JawaPos.com - Percaya diri bukan berarti tidak pernah merasa gugup atau malu. Justru, menurut psikologi, orang yang benar-benar percaya diri adalah mereka yang tetap bertindak meskipun ada rasa tidak nyaman. Mereka berani melewati batas “malu” yang sering menahan orang lain.

Dilansir dari Expert Editor,  ada beberapa perilaku yang sering dianggap memalukan oleh kebanyakan orang—padahal justru itu tanda kepercayaan diri yang kuat. Berikut 8 di antaranya:

1. Berbicara di Depan Umum Tanpa Menunggu Sempurna

Banyak orang menunda bicara karena takut salah atau terlihat bodoh.
Sebaliknya, orang percaya diri berani berbicara meskipun belum sempurna.

Menurut psikologi:
Ini disebut growth mindset—fokus pada belajar, bukan pada penilaian.

Mereka sadar:

Lebih baik terlihat tidak sempurna daripada tidak terlihat sama sekali.

2. Mengajukan Pertanyaan yang “Terdengar Bodoh”

Saat di kelas, rapat, atau diskusi, orang lain sering diam karena takut pertanyaannya dianggap sepele.

Orang percaya diri justru:

Bertanya saat tidak paham
Mengklarifikasi hal yang membingungkan

Fakta psikologis:
Banyak orang lain sebenarnya juga tidak paham—hanya saja tidak berani bertanya.

3. Mengakui Kesalahan Secara Terbuka

Bagi sebagian orang, mengakui kesalahan terasa memalukan.
Namun orang percaya diri tidak defensif.

Mereka bisa berkata:

“Itu salah saya.”
“Saya keliru, terima kasih sudah mengoreksi.”

Menurut psikologi:
Ini menunjukkan secure self-esteem (harga diri yang stabil), bukan rapuh.

4. Menjadi Pusat Perhatian Tanpa Rasa Takut

Banyak orang menghindari sorotan karena takut dinilai.

Sebaliknya, orang percaya diri:

Tidak masalah diperhatikan
Bisa tampil di depan orang banyak
Tidak terlalu memikirkan opini orang

Penjelasan psikologi:
Mereka tidak bergantung pada validasi eksternal untuk merasa cukup.

5. Mengungkapkan Pendapat yang Berbeda

Mayoritas orang memilih “ikut arus” agar tidak terlihat aneh.

Orang percaya diri justru:

Berani tidak setuju
Mengungkapkan sudut pandang unik
Tetap tenang meskipun berbeda

Kenapa ini penting:
Psikologi menyebutnya sebagai assertiveness—kemampuan menyampaikan pikiran tanpa agresif.

6. Memulai Percakapan dengan Orang Asing

Bagi banyak orang, ini terasa sangat canggung.

Namun orang percaya diri:

Menyapa duluan
Memulai small talk
Tidak takut ditolak

Fakta menarik:
Penelitian menunjukkan bahwa interaksi spontan justru sering membuat kedua pihak merasa lebih bahagia.

7. Tertawa atau Mengekspresikan Emosi Secara Alami

Sebagian orang menahan ekspresi karena takut dinilai berlebihan.

Orang percaya diri:

Tertawa tanpa dibuat-buat
Menunjukkan antusiasme
Tidak takut terlihat “norak”

Menurut psikologi:
Ekspresi autentik adalah tanda kepribadian yang sehat dan tidak tertekan oleh norma sosial berlebihan.

8. Melakukan Hal Sendirian di Tempat Umum

Contohnya:

Makan sendiri di restoran
Nonton sendirian
Pergi ke acara tanpa teman

Banyak orang merasa ini memalukan.

Namun orang percaya diri melihatnya sebagai:

Kebebasan, bukan kesepian.

Penjelasan psikologis:
Mereka memiliki self-sufficiency—tidak bergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa nyaman.

Kesimpulan

Hal-hal yang sering dianggap “memalukan” sebenarnya bukan masalah besar—itu hanya konstruksi sosial yang dibesar-besarkan oleh rasa takut dinilai.

Orang percaya diri memahami satu hal penting:

Kebanyakan orang terlalu sibuk memikirkan diri sendiri untuk benar-benar menilai kita.

Karena itu, mereka berani melakukan hal-hal yang orang lain hindari—dan justru dari situlah kepercayaan diri mereka tumbuh semakin kuat.***
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
8 Hal Memalukan yang Anda Lakukan di Media Sosial, Langsung Menunjukkan Bahwa Anda Berusia Lebih dari 40 Tahun Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

8 Hal Memalukan yang Anda Lakukan di Media Sosial, Langsung Menunjukkan Bahwa Anda Berusia Lebih dari 40 Tahun Menurut Psikologi

21 November 2025, 00.28 WIB

Orang yang Selalu Membersihkan Diri di Depan Umum Biasanya Menunjukkan 7 Tanda Halus Kedewasaan Emosional Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Orang yang Selalu Membersihkan Diri di Depan Umum Biasanya Menunjukkan 7 Tanda Halus Kedewasaan Emosional Menurut Psikologi

09 November 2025, 18.38 WIB

8 Perilaku yang Tak Akan Dilakukan Wanita Berkelas di Depan Umum dan Santai - Image
Lifestyle

8 Perilaku yang Tak Akan Dilakukan Wanita Berkelas di Depan Umum dan Santai

13 Oktober 2025, 20.05 WIB

Terpopuler

1

Tampil Dominan, Indonesia Kalah 0-1 dari Bulgaria di FIFA Series 2026

2

Arus Balik Lebaran 2026: Ratusan Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek di Hari Terakhir Libur Idulfitri

3

Jadwal Shalat Wilayah Bantul Selasa 31 Maret 2026

4

Alam Semesta seolah Merestui, 6 Tanggal Lahir Ini Punya Bakat dalam Menarik Kekayaan

5

Jadwal Shalat Wilayah Banyuwangi Selasa 31 Maret 2026

6

7 Kebiasaan Halus Ini Membuat Anda Sering Disalahpahami Orang Lain Menurut Psikologi, Apa Saja?

7

Anisa Pohan Melahirkan Anak Kedua, Laki-laki Bernama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Junior

8

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026

9

Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

10

Jadwal Shalat Wilayah Malang Selasa 31 Maret 2026

