8 Hal yang Dilakukan Orang Percaya Diri di Depan Umum Tapi Sering Dianggap Memalukan oleh Kebanyakan Orang Menurut Psikologi

seseorang yang percaya diri di depan umum (Freepik/gzorgz)
JawaPos.com - Percaya diri bukan berarti tidak pernah merasa gugup atau malu. Justru, menurut psikologi, orang yang benar-benar percaya diri adalah mereka yang tetap bertindak meskipun ada rasa tidak nyaman. Mereka berani melewati batas “malu” yang sering menahan orang lain.
Dilansir dari Expert Editor, ada beberapa perilaku yang sering dianggap memalukan oleh kebanyakan orang—padahal justru itu tanda kepercayaan diri yang kuat. Berikut 8 di antaranya:
1. Berbicara di Depan Umum Tanpa Menunggu Sempurna
Banyak orang menunda bicara karena takut salah atau terlihat bodoh.
Sebaliknya, orang percaya diri berani berbicara meskipun belum sempurna.
Menurut psikologi:
Ini disebut growth mindset—fokus pada belajar, bukan pada penilaian.
Mereka sadar:
Lebih baik terlihat tidak sempurna daripada tidak terlihat sama sekali.
2. Mengajukan Pertanyaan yang “Terdengar Bodoh”
Saat di kelas, rapat, atau diskusi, orang lain sering diam karena takut pertanyaannya dianggap sepele.
Orang percaya diri justru:
Bertanya saat tidak paham
Mengklarifikasi hal yang membingungkan
Fakta psikologis:
Banyak orang lain sebenarnya juga tidak paham—hanya saja tidak berani bertanya.
3. Mengakui Kesalahan Secara Terbuka
Bagi sebagian orang, mengakui kesalahan terasa memalukan.
Namun orang percaya diri tidak defensif.
Mereka bisa berkata:
“Itu salah saya.”
“Saya keliru, terima kasih sudah mengoreksi.”
Menurut psikologi:
Ini menunjukkan secure self-esteem (harga diri yang stabil), bukan rapuh.
4. Menjadi Pusat Perhatian Tanpa Rasa Takut
Banyak orang menghindari sorotan karena takut dinilai.
Sebaliknya, orang percaya diri:
Tidak masalah diperhatikan
Bisa tampil di depan orang banyak
Tidak terlalu memikirkan opini orang
Penjelasan psikologi:
Mereka tidak bergantung pada validasi eksternal untuk merasa cukup.
5. Mengungkapkan Pendapat yang Berbeda
Mayoritas orang memilih “ikut arus” agar tidak terlihat aneh.
Orang percaya diri justru:
Berani tidak setuju
Mengungkapkan sudut pandang unik
Tetap tenang meskipun berbeda
Kenapa ini penting:
Psikologi menyebutnya sebagai assertiveness—kemampuan menyampaikan pikiran tanpa agresif.
6. Memulai Percakapan dengan Orang Asing
Bagi banyak orang, ini terasa sangat canggung.
Namun orang percaya diri:
Menyapa duluan
Memulai small talk
Tidak takut ditolak
Fakta menarik:
Penelitian menunjukkan bahwa interaksi spontan justru sering membuat kedua pihak merasa lebih bahagia.
7. Tertawa atau Mengekspresikan Emosi Secara Alami
Sebagian orang menahan ekspresi karena takut dinilai berlebihan.
Orang percaya diri:
Tertawa tanpa dibuat-buat
Menunjukkan antusiasme
Tidak takut terlihat “norak”
Menurut psikologi:
Ekspresi autentik adalah tanda kepribadian yang sehat dan tidak tertekan oleh norma sosial berlebihan.
8. Melakukan Hal Sendirian di Tempat Umum
Contohnya:
Makan sendiri di restoran
Nonton sendirian
Pergi ke acara tanpa teman
Banyak orang merasa ini memalukan.
Namun orang percaya diri melihatnya sebagai:
Kebebasan, bukan kesepian.
Penjelasan psikologis:
Mereka memiliki self-sufficiency—tidak bergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa nyaman.
Kesimpulan
Hal-hal yang sering dianggap “memalukan” sebenarnya bukan masalah besar—itu hanya konstruksi sosial yang dibesar-besarkan oleh rasa takut dinilai.
Orang percaya diri memahami satu hal penting:
Kebanyakan orang terlalu sibuk memikirkan diri sendiri untuk benar-benar menilai kita.