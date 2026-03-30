8 Hal yang Dilakukan Orang Percaya Diri di Depan Umum Tapi Sering Dianggap Memalukan oleh Kebanyakan Orang Menurut Psikologi



JawaPos.com - Percaya diri bukan berarti tidak pernah merasa gugup atau malu. Justru, menurut psikologi, orang yang benar-benar percaya diri adalah mereka yang tetap bertindak meskipun ada rasa tidak nyaman. Mereka berani melewati batas “malu” yang sering menahan orang lain.



Dilansir dari Expert Editor, ada beberapa perilaku yang sering dianggap memalukan oleh kebanyakan orang—padahal justru itu tanda kepercayaan diri yang kuat. Berikut 8 di antaranya:



1. Berbicara di Depan Umum Tanpa Menunggu Sempurna



Banyak orang menunda bicara karena takut salah atau terlihat bodoh.

Sebaliknya, orang percaya diri berani berbicara meskipun belum sempurna.



Menurut psikologi:

Ini disebut growth mindset—fokus pada belajar, bukan pada penilaian.



Mereka sadar:



Lebih baik terlihat tidak sempurna daripada tidak terlihat sama sekali.



2. Mengajukan Pertanyaan yang “Terdengar Bodoh”



Saat di kelas, rapat, atau diskusi, orang lain sering diam karena takut pertanyaannya dianggap sepele.



Orang percaya diri justru:



Bertanya saat tidak paham

Mengklarifikasi hal yang membingungkan



Fakta psikologis:

Banyak orang lain sebenarnya juga tidak paham—hanya saja tidak berani bertanya.



3. Mengakui Kesalahan Secara Terbuka



Bagi sebagian orang, mengakui kesalahan terasa memalukan.

Namun orang percaya diri tidak defensif.



Mereka bisa berkata:



“Itu salah saya.”

“Saya keliru, terima kasih sudah mengoreksi.”



Menurut psikologi:

Ini menunjukkan secure self-esteem (harga diri yang stabil), bukan rapuh.



4. Menjadi Pusat Perhatian Tanpa Rasa Takut



Banyak orang menghindari sorotan karena takut dinilai.



Sebaliknya, orang percaya diri:



Tidak masalah diperhatikan

Bisa tampil di depan orang banyak

Tidak terlalu memikirkan opini orang



Penjelasan psikologi:

Mereka tidak bergantung pada validasi eksternal untuk merasa cukup.



5. Mengungkapkan Pendapat yang Berbeda



Mayoritas orang memilih “ikut arus” agar tidak terlihat aneh.



Orang percaya diri justru:



Berani tidak setuju

Mengungkapkan sudut pandang unik

Tetap tenang meskipun berbeda



Kenapa ini penting:

Psikologi menyebutnya sebagai assertiveness—kemampuan menyampaikan pikiran tanpa agresif.



6. Memulai Percakapan dengan Orang Asing



Bagi banyak orang, ini terasa sangat canggung.



Namun orang percaya diri:



Menyapa duluan

Memulai small talk

Tidak takut ditolak



Fakta menarik:

Penelitian menunjukkan bahwa interaksi spontan justru sering membuat kedua pihak merasa lebih bahagia.



7. Tertawa atau Mengekspresikan Emosi Secara Alami



Sebagian orang menahan ekspresi karena takut dinilai berlebihan.



Orang percaya diri:



Tertawa tanpa dibuat-buat

Menunjukkan antusiasme

Tidak takut terlihat “norak”



Menurut psikologi:

Ekspresi autentik adalah tanda kepribadian yang sehat dan tidak tertekan oleh norma sosial berlebihan.



8. Melakukan Hal Sendirian di Tempat Umum



Contohnya:



Makan sendiri di restoran

Nonton sendirian

Pergi ke acara tanpa teman



Banyak orang merasa ini memalukan.



Namun orang percaya diri melihatnya sebagai:



Kebebasan, bukan kesepian.



Penjelasan psikologis:

Mereka memiliki self-sufficiency—tidak bergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa nyaman.



Kesimpulan



Hal-hal yang sering dianggap “memalukan” sebenarnya bukan masalah besar—itu hanya konstruksi sosial yang dibesar-besarkan oleh rasa takut dinilai.



Orang percaya diri memahami satu hal penting:



Kebanyakan orang terlalu sibuk memikirkan diri sendiri untuk benar-benar menilai kita.



