7 Perilaku Halus Orang yang Terlihat Baik-Baik Saja, tetapi Diam-Diam Hancur di Dalam Menurut Psikologi



JawaPos.com - Di kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu orang-orang yang tampak kuat, ceria, dan “baik-baik saja.” Mereka tetap bekerja, bercanda, dan menjalani rutinitas seperti biasa. Namun, psikologi menunjukkan bahwa tidak semua penderitaan terlihat jelas di permukaan. Banyak orang yang justru paling pandai menyembunyikan luka terdalamnya.



Fenomena ini sering disebut sebagai high-functioning distress—kondisi di mana seseorang tetap berfungsi secara normal, tetapi mengalami tekanan emosional yang berat di dalam dirinya.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 7 perilaku halus yang sering muncul pada orang yang terlihat baik-baik saja, tetapi sebenarnya sedang hancur secara batin.



1. Terlalu Sering Mengatakan “Aku Baik-Baik Saja”



Ini mungkin terdengar sepele, tetapi menjadi tanda paling umum.



Orang yang benar-benar baik biasanya tidak perlu terus-menerus meyakinkan orang lain bahwa dirinya baik-baik saja. Sebaliknya, mereka yang sedang terluka sering menggunakan kalimat ini sebagai “tameng” untuk menghindari pertanyaan lebih dalam.



Secara psikologis, ini adalah bentuk emotional avoidance—usaha menghindari menghadapi atau mengungkapkan emosi yang menyakitkan.



2. Tetap Produktif Secara Berlebihan



Mereka tampak sibuk, bahkan sangat sibuk. Jadwal penuh, pekerjaan selesai tepat waktu, bahkan sering overachieve.



Namun, di balik itu, produktivitas ini sering menjadi cara untuk:



Mengalihkan pikiran dari rasa sakit

Menghindari kesepian

Menekan emosi yang belum terselesaikan



Dalam psikologi, ini dikenal sebagai overcompensation, yaitu mencoba “menutup” kekosongan emosional dengan pencapaian eksternal.



3. Menjadi Pendengar yang Sangat Baik, tetapi Tidak Pernah Bercerita



Orang seperti ini selalu ada untuk orang lain. Mereka mendengarkan, memberi saran, dan terlihat sangat empatik.



Namun anehnya:



Mereka jarang membuka diri

Mereka menghindari berbicara tentang diri sendiri

Mereka cepat mengalihkan topik jika ditanya



Ini bisa menjadi tanda bahwa mereka merasa:



Bebannya terlalu berat untuk dibagikan

Atau takut dianggap lemah

4. Humor yang Terlalu Sering Digunakan sebagai Pelindung



Mereka sering bercanda, bahkan tentang hal-hal yang menyakitkan. Orang lain mungkin melihatnya sebagai pribadi yang santai dan menyenangkan.



Namun, dalam banyak kasus, humor digunakan sebagai:



Mekanisme pertahanan (defense mechanism)

Cara untuk menghindari emosi yang sebenarnya



Istilahnya dikenal sebagai self-deprecating humor, yaitu bercanda tentang diri sendiri untuk menyembunyikan rasa sakit yang nyata.



5. Menghindari Momen Sendiri Terlalu Lama



Orang yang sedang hancur di dalam sering merasa tidak nyaman saat sendirian.



Ketika sendiri:



Pikiran negatif muncul

Emosi yang ditekan mulai terasa

Rasa kosong menjadi lebih nyata



Akibatnya, mereka cenderung:



Terus mencari distraksi (media sosial, kerja, hiburan)

Menghindari refleksi diri

6. Tampak Tenang, tetapi Mudah Lelah Secara Emosional



Di luar, mereka terlihat stabil dan terkendali. Namun, di dalam, mereka mengalami kelelahan emosional yang mendalam.



Tanda-tandanya:



Cepat merasa lelah tanpa alasan jelas

Kehilangan energi untuk hal-hal kecil

Sulit merasa benar-benar bahagia



Dalam psikologi, ini sering berkaitan dengan emotional burnout—kelelahan akibat menahan emosi terlalu lama.



7. Perfeksionisme yang Diam-Diam Menyiksa



Mereka menetapkan standar tinggi untuk diri sendiri:



Harus selalu kuat

Tidak boleh gagal

Tidak boleh terlihat lemah



Perfeksionisme ini sering menjadi cara untuk:



Mengontrol sesuatu ketika hidup terasa kacau

Mencari validasi dari luar



Namun ironisnya, ini justru memperburuk kondisi mental karena:



Mereka tidak pernah merasa cukup

Mereka terus menekan diri sendiri

Kenapa Banyak Orang Menyembunyikan Rasa Sakitnya?



Menurut psikologi, ada beberapa alasan utama:



Takut dihakimi atau dianggap lemah

Tidak ingin membebani orang lain

Terbiasa menekan emosi sejak kecil

Tidak tahu cara mengekspresikan perasaan dengan sehat



Akibatnya, mereka memilih untuk “terlihat baik-baik saja,” meskipun di dalamnya berantakan.



Penutup: Tidak Semua yang Terlihat Kuat Itu Baik-Baik Saja



Salah satu pelajaran penting dari psikologi adalah:

penampilan luar tidak selalu mencerminkan kondisi batin seseorang.



Orang yang paling sering tersenyum bisa jadi adalah orang yang paling lelah.

Orang yang paling kuat terlihat bisa jadi sedang berjuang sendirian.



Jika kamu mengenali tanda-tanda ini pada diri sendiri atau orang lain:



Cobalah untuk lebih jujur terhadap perasaan

Beri ruang untuk berbicara dan didengar

Jangan ragu mencari bantuan profesional jika diperlukan



