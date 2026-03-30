Jika Seseorang Menggunakan 8 Frasa Ini, Mereka Belum Dewasa Secara Emosional dan Sering Tidak Menyadarinya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kedewasaan emosional bukan soal usia, melainkan kemampuan seseorang dalam memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara sehat. Banyak orang tampak “dewasa” dari luar—punya pekerjaan, tanggung jawab, bahkan relasi yang stabil—namun secara emosional masih belum berkembang.

Menariknya, ketidakdewasaan emosional sering terlihat dari hal-hal kecil, terutama dari cara seseorang berbicara. Frasa-frasa tertentu bisa menjadi sinyal bahwa seseorang belum mampu mengelola emosi dengan baik—dan sering kali mereka sendiri tidak menyadarinya.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 8 frasa yang, menurut psikologi, sering digunakan oleh orang yang belum dewasa secara emosional.

1. “Ini bukan salahku.”

Frasa ini menunjukkan kecenderungan untuk menghindari tanggung jawab. Orang yang belum dewasa secara emosional sering merasa perlu melindungi ego mereka dengan menyangkal kesalahan.

Alih-alih refleksi diri, mereka lebih memilih menyalahkan situasi atau orang lain. Padahal, kedewasaan emosional ditandai dengan kemampuan untuk berkata, “Ya, aku salah, dan aku akan belajar dari ini.”

2. “Kamu selalu…” atau “Kamu tidak pernah…”

Penggunaan kata absolut seperti “selalu” dan “tidak pernah” menunjukkan cara berpikir yang hitam-putih.

Frasa ini sering muncul saat konflik dan biasanya memperburuk situasi. Ini bukan hanya tidak akurat, tapi juga menunjukkan kurangnya kemampuan untuk melihat nuansa dalam hubungan.

Orang yang matang secara emosional lebih cenderung berkata, “Aku merasa…” daripada menyerang dengan generalisasi.

3. “Aku memang seperti ini, terima saja.”

Ini terdengar seperti penerimaan diri, tapi sebenarnya bisa menjadi bentuk penolakan terhadap pertumbuhan.

Frasa ini sering digunakan untuk menghindari perubahan. Orang tersebut tidak ingin berusaha menjadi lebih baik dan menggunakan “keaslian diri” sebagai alasan untuk tetap stagnan.

Padahal, kedewasaan emosional justru melibatkan kesediaan untuk berkembang.