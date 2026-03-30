Ingin Kulit Glowing dan Sehat? Perhatikan Makanan yang Boleh dan Tidak Boleh Anda Konsumsi

JawaPos.com – Banyak orang beralih ke krim dan perawatan mahal untuk mendapatkan kulit yang bercahaya dan berseri.

Namun, rahasia kulit sehat dan bercahaya mungkin terletak pada pola makan.

Memasukkan makanan kaya nutrisi tertentu ke dalam rutinitas harian dapat menutrisi kulit dari dalam.

Makanan-makanan tertentu membantu kulit mempertahankan kelembapan, melawan stres oksidatif, dan meningkatkan kilau alami yang sehat.

Dilansir English jagran, berikut deretan makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi demi kulit glowing dan sehat.

1. Konsumsi makanan kaya vitamin E

Vitamin E sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kecerahan kulit karena sifat anti-aging dan pelindungnya yang ampuh.

Makanan seperti almond, alpukat, dan bayam kaya akan vitamin E, yang melindungi kulit dari kerusakan dan meningkatkan penampilan awet muda.

Almond, khususnya, mengandung lemak sehat dan vitamin E, yang mendukung ketahanan kulit terhadap sinar UVB, penyebab utama kerusakan kulit akibat paparan sinar matahari.

2. Konsumsi makanan kaya omega-3

Mengonsumsi makanan kaya omega-3 seperti salmon dapat memberikan manfaat luar biasa bagi kulit Anda.

Asam lemak omega-3 mendukung kesehatan usus serta meningkatkan kulit yang tenang dan bercahaya.

Asam lemak ini juga membantu menjaga kelembapan kulit, mengatur produksi minyak, dan melembutkan area kulit yang kasar atau kering.

Jika Anda memiliki masalah kulit kering atau kasar, menambahkan makanan kaya omega-3 ke dalam menu harian bisa meningkatkan tekstur dan kesehatan kulit secara keseluruhan.