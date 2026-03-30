Irfan Ferdiansyah
30 Maret 2026, 17.46 WIB

Jika Orang Tua Selalu Menyuruh Anda Menghabiskan Makanan, Menurut Psikologi Anda Mungkin Kesulitan dengan 8 Batasan Ini Saat Dewasa

seseorang yang selalu disuruh menghabiskan makanan oleh orang tua. (Freepik/tirachardz)

JawaPos.com - Sejak kecil, banyak dari kita tumbuh dengan aturan sederhana di meja makan: “habiskan makananmu.” Bagi sebagian orang tua, ini adalah bentuk disiplin, rasa syukur, atau cara menghindari pemborosan. Namun, dari sudut pandang psikologi, kebiasaan ini bisa meninggalkan jejak yang lebih dalam dari yang kita kira.

Apa yang tampak seperti aturan kecil ternyata bisa memengaruhi bagaimana seseorang memahami kebutuhan diri, menetapkan batasan, dan merespons tekanan sosial saat dewasa. Ketika anak tidak diberi ruang untuk mendengarkan sinyal tubuhnya sendiri—seperti rasa kenyang atau tidak nyaman—ia belajar bahwa kebutuhan internalnya tidak sepenting aturan eksternal.

Akibatnya, pola ini bisa terbawa hingga dewasa dalam berbagai aspek kehidupan. Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (29/3), terdapat delapan batasan yang mungkin menjadi sulit bagi Anda jika tumbuh dalam pola tersebut.

1. Sulit Mengenali Kebutuhan Diri Sendiri

Ketika Anda terbiasa dipaksa menghabiskan makanan meski sudah kenyang, Anda belajar mengabaikan sinyal tubuh. Dalam jangka panjang, ini bisa berkembang menjadi kesulitan mengenali apa yang sebenarnya Anda butuhkan—baik secara fisik maupun emosional.

Saat dewasa, Anda mungkin sering bertanya:

“Apakah saya benar-benar ingin ini?”
“Atau saya hanya merasa harus melakukannya?”

2. Cenderung Memaksakan Diri

Jika sejak kecil Anda diajarkan bahwa berhenti bukan pilihan, maka memaksakan diri menjadi kebiasaan. Ini bisa muncul dalam berbagai bentuk:

Bekerja terlalu keras tanpa istirahat
Tetap bertahan dalam situasi yang tidak sehat
Mengabaikan kelelahan

Anda mungkin merasa bersalah saat berhenti, bahkan ketika itu sebenarnya perlu.

3. Sulit Mengatakan “Tidak”

Aturan “harus menghabiskan” sering kali menanamkan pola kepatuhan tanpa negosiasi. Akibatnya, saat dewasa Anda mungkin kesulitan menolak permintaan orang lain.

Anda bisa merasa:

Tidak enak hati
Takut mengecewakan
Khawatir dianggap tidak sopan

Editor: Novia Tri Astuti
