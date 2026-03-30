Orang yang Langsung Merapikan Tempat Tidur Setelah Bangun, Menunjukkan 7 Indikator Kesuksesan Jangka Panjang Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital saat ini, banyak orang memulai hari mereka dengan satu kebiasaan yang hampir refleks: meraih ponsel. Notifikasi, pesan, media sosial—semuanya terasa mendesak untuk segera diperiksa. Namun, ada sekelompok orang yang melakukan hal berbeda. Mereka memilih untuk merapikan tempat tidur terlebih dahulu, bahkan sebelum melihat layar ponsel mereka.

Kebiasaan sederhana ini mungkin terlihat sepele. Namun, dalam perspektif psikologi, tindakan kecil tersebut mencerminkan pola pikir, disiplin, dan karakter yang berkaitan erat dengan kesuksesan jangka panjang.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat 7 indikator psikologis yang sering dimiliki oleh orang-orang dengan kebiasaan tersebut:

1. Disiplin Diri yang Kuat

Merapikan tempat tidur adalah tindakan kecil yang membutuhkan niat dan konsistensi. Tidak ada tekanan eksternal untuk melakukannya—tidak ada yang memaksa, tidak ada konsekuensi langsung jika tidak dilakukan.

Menurut psikologi, ketika seseorang tetap melakukan tindakan positif tanpa dorongan eksternal, itu menunjukkan disiplin intrinsik. Disiplin seperti ini sangat penting dalam mencapai tujuan jangka panjang, karena kesuksesan sering kali bergantung pada kemampuan untuk tetap konsisten, bahkan saat tidak ada motivasi.

2. Kemampuan Menunda Kepuasan (Delayed Gratification)

Memeriksa ponsel memberikan kepuasan instan—hiburan, informasi, atau validasi sosial. Namun, memilih merapikan tempat tidur terlebih dahulu berarti menunda kepuasan tersebut.

Dalam psikologi, kemampuan ini dikenal sebagai delayed gratification, yang telah lama dikaitkan dengan kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karier, keuangan, dan hubungan.

Orang yang mampu menunda kesenangan kecil demi tindakan produktif cenderung memiliki kontrol diri yang lebih baik.

3. Pola Pikir Terstruktur dan Terorganisir

Kebiasaan merapikan tempat tidur mencerminkan keinginan untuk memulai hari dengan keteraturan. Ini bukan hanya soal estetika, tetapi tentang menciptakan lingkungan yang rapi dan terkontrol.

Psikologi lingkungan menunjukkan bahwa ruang yang terorganisir dapat meningkatkan fokus, produktivitas, dan kejernihan mental. Orang yang melakukan ini cenderung memiliki mindset yang sistematis, yang sangat berguna dalam menyelesaikan masalah kompleks.

4. Rasa Tanggung Jawab terhadap Diri Sendiri