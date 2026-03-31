Seni untuk Dihormati: 9 Perilaku Kecil yang Membuat Orang Menganggap Anda Serius Tanpa Perlu Mengucapkan Sepatah Katapun

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang berpikir bahwa agar dihormati, kita harus berbicara tegas, menunjukkan kekuasaan, atau bahkan mendominasi percakapan. Padahal, kenyataannya justru sering berkebalikan. Rasa hormat yang paling kuat sering kali muncul bukan dari apa yang kita katakan, melainkan dari bagaimana kita membawa diri—bahkan dalam diam.

Ada seni tersendiri dalam menunjukkan wibawa tanpa harus banyak bicara. Ini bukan tentang menjadi dingin atau menjauh, tetapi tentang membangun kehadiran yang kuat dan meyakinkan. Kabar baiknya, hal ini tidak membutuhkan perubahan besar—cukup perilaku kecil yang konsisten.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (31/3), terdapat 9 perilaku sederhana namun kuat yang bisa membuat orang menganggap Anda serius, bahkan sebelum Anda membuka mulut.

1. Menjaga Kontak Mata yang Tenang

Kontak mata adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal paling kuat. Orang yang mampu menjaga kontak mata dengan stabil (tanpa menatap tajam atau mengintimidasi) akan terlihat percaya diri dan jujur.

Hindari kebiasaan mengalihkan pandangan terlalu cepat atau terlihat gelisah. Kontak mata yang tenang menunjukkan bahwa Anda hadir, fokus, dan tidak mudah goyah.

2. Postur Tubuh yang Tegap dan Terbuka