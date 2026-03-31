Orang-Orang yang Selalu Menyediakan Tisu atau Plester Saat Seseorang Membutuhkannya Memiliki 7 Ciri Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan sosok yang tampak “kecil” perannya, tetapi kehadirannya sangat berarti. Mereka adalah orang-orang yang selalu siap sedia—membawakan tisu saat kita menangis, atau plester saat kita terluka. Sekilas terlihat sepele, namun tindakan tersebut mencerminkan karakter yang dalam dan kuat secara psikologis.

Menurut berbagai perspektif dalam psikologi, perilaku sederhana seperti ini bukan kebetulan. Ia merupakan hasil dari pola pikir, empati, dan kebiasaan yang terbentuk dalam diri seseorang. Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (31/3), terdapat tujuh ciri utama yang biasanya dimiliki oleh orang-orang tersebut.

1. Memiliki Empati yang Tinggi

Ciri paling menonjol adalah empati. Mereka mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, bahkan sebelum orang tersebut mengungkapkannya. Ketika seseorang mulai terlihat tidak nyaman atau kesulitan, mereka langsung peka.

Empati ini bukan hanya soal memahami, tetapi juga dorongan untuk bertindak. Itulah sebabnya mereka tidak ragu memberikan bantuan kecil seperti tisu atau plester—karena bagi mereka, itu adalah bentuk kepedulian yang nyata.

2. Peka terhadap Lingkungan Sekitar

Orang seperti ini memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Mereka tidak tenggelam dalam dunia sendiri, melainkan selalu memperhatikan sekitar.

Mereka cepat menangkap perubahan ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau situasi yang membutuhkan bantuan. Kepekaan ini membuat mereka sering “selangkah lebih cepat” dibanding orang lain dalam memberikan pertolongan.