Orang yang Merasa Hampa tetapi Berpura-pura Semuanya Baik-Baik Saja, Biasanya Menunjukkan 9 Perilaku Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di permukaan, mereka tampak baik-baik saja. Mereka tersenyum, bercanda, bahkan terlihat menjalani hidup yang “normal”. Namun di balik itu semua, ada kehampaan yang sulit dijelaskan—sebuah perasaan kosong yang tidak selalu bisa diungkapkan dengan kata-kata.

Dalam psikologi, kondisi ini sering berkaitan dengan emotional numbness (mati rasa emosional), burnout, atau bahkan depresi tersembunyi. Orang yang mengalaminya tidak selalu terlihat “jatuh”. Justru sering kali mereka adalah orang yang paling terlihat kuat.

Dilansir dari Selasa (31/3), terdapat 9 perilaku yang sering ditunjukkan oleh orang yang merasa hampa di dalam, tetapi berpura-pura semuanya baik-baik saja:

1. Terlihat Bahagia di Luar, tetapi Merasa Kosong di Dalam

Mereka bisa tertawa, aktif di media sosial, dan tampak menikmati hidup. Namun ketika sendirian, mereka merasa hampa. Bukan sedih yang mendalam, melainkan seperti tidak merasakan apa-apa.

Ini berbeda dengan kesedihan biasa. Kehampaan terasa seperti kehilangan makna, seolah hidup berjalan tanpa arah.

2. Menghindari Pembicaraan yang Terlalu Dalam