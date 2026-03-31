Jika Anda Bisa Sendirian Tanpa Merasa Kesepian, Menurut Psikologi Anda Memiliki 8 Ciri Langka Ini

JawaPos.com - Di dunia yang semakin terhubung secara digital, kemampuan untuk menikmati kesendirian tanpa merasa kesepian menjadi sesuatu yang semakin langka. Banyak orang merasa tidak nyaman saat sendiri—seolah-olah kesendirian identik dengan kekosongan atau keterasingan. Namun, psikologi modern justru melihat hal ini dari sudut pandang yang berbeda.

Jika Anda mampu sendirian tanpa merasa kesepian, itu bukan tanda bahwa Anda antisosial atau tidak membutuhkan orang lain. Sebaliknya, itu bisa menjadi indikator bahwa Anda memiliki kedewasaan emosional dan kekuatan mental yang tidak dimiliki banyak orang.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (31/3), terdapat 8 ciri langka yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang nyaman dengan kesendirian mereka:

1. Anda Memiliki Hubungan yang Sehat dengan Diri Sendiri

Orang yang tidak merasa kesepian saat sendirian biasanya memiliki hubungan internal yang kuat. Mereka mengenal diri mereka sendiri—apa yang mereka sukai, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang mereka rasakan.

Alih-alih mencari validasi dari luar, mereka mampu memberikan rasa cukup dari dalam. Ini adalah fondasi dari kesehatan mental yang stabil.

2. Anda Tidak Bergantung pada Validasi Eksternal