Shania Vivi Armylia Putri
01 April 2026, 02.37 WIB

Ini Jawaban Mengapa Gen Z Selalu Gagal Mengumpulkan Dana Darurat, Penyakit FOMO Menjadi Salah Satu Faktor

Ilustrasi FOMO/freepik

JawaPos.com-Pada kondisi kehidupan yang serba tidak pasti, penting untuk menyiapkan dana darurat sejak dini.

Dana darurat merupakan uang yang disisihkan khusus untuk menghadapi kondisi yang serba tidak terduga seperti kehilangan pekerjaan, sakit, kecelakaan, atau kebutuhan mendesak.

Sayangnya, bagi sebagian besar Gen Z,keinginan untuk memiliki dana darurat masih sulit terwujud.

Pengaruh kehidupan konsumtif, dan tren Fear Of Missing Out atau FOMO turut mempersulit Gen Z untuk menyisihkan sebagian uang untuk mempersiapkan dana darurat.

Di sisi lain, sifat dana darurat yang tidak bisa diprediksi kapan terpakai, membuat banyak dari Gen Z yang justru memilih fokus untuk menikmati kehidupan saat ini, daripada harus mempersiapkan dana darurat ini.

Selain itu, merujuk informasi dari laman visiku.co.id dan www.dbs.id berikut sebab lain yang membuat  mengapa Gen Z sulit sekali untuk menyiapkan dana darurat sejak dini.

Masi belum ada kesadaran pada Gen Z untuk menyiapkan dana darurat mulai dari sekarang. Hal ini disebabkan karena kondisi fisik yang masih prima, keinginan untuk menikmati hidup, sampai kurangnya perencanaan hidup jangka panjang. 

Sebagian Gen Z menganut prinsip “hidup cuma sekali” sehingga lebih memilih menikmati momen saat ini. Akibatnya perencanaan masa depan terabaikan. Selain itu, kebiasaan belanja impulsif dengan kedok self-reward  membuat Gen Z menunda untuk menyiapkan dana darurat, karena uang terpakai untuk kebutuhan lain. Ditambah lagi, tidak adanya patokan nominal dan waktu yang jelas, untuk mulai menyiapkan dana daruat membuat Gen Z semakin menunda untuk menyiapkannya.

Pengaruh kuat dari media sosial seperti instagram dan TikTok turut mendorong hidup konsumtif padai Gen Z. seperti mengikuti trend kashion terkini, membeli barang viral, sampai mencoba makanan yang muncul di FYP. FOMO membuat pengeluaran Gen Z sulit dikendalikan sebab adanya dorongan untuk terus mengikuti tren. 

Kebiasaan di lingkungan turut membentuk Gen Z menjadi generasi yang malas untuk menabung. Baik di lingkungan sekolah, kantor, maupun di tingkat keluarga. Sehingga tanpa perencanaan, gen Z menjadi sulit menabung apalagi menyiapkan dana darurat.

