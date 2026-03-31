7 Manfaat Jalan Kaki Usai Makan Malam yang Jarang Diketahui, Salah Satunya Jaga Gula Darah Tetap Stabil

JawaPos.com - Banyak orang biasanya memilih duduk santai atau langsung tidur setelah makan malam. Padahal, ada kebiasaan sederhana yang ternyata sangat bermanfaat bagi kesehatan, yaitu berjalan kaki setelah makan malam. Tidak perlu lama atau jauh, cukup berjalan santai sekitar 10–15 menit di sekitar rumah sudah cukup untuk membantu pencernaan, mengatur kadar gula darah, dan meningkatkan kualitas tidur. Meskipun terdengar sepele, kebiasaan ini bisa memberikan efek yang luar biasa bagi tubuh. Mengutip dari DMNews, berikut tujuh manfaat mengejutkan yang bisa diperoleh dari rutin berjalan kaki setelah makan malam.

1. Membantu Pencernaan Agar Lebih Lancar

Saat kita makan, sistem pencernaan bekerja keras untuk memproses makanan menjadi energi.

Jika setelah makan kita langsung duduk atau berbaring, proses pencernaan bisa menjadi lebih lambat dan berpotensi menimbulkan masalah seperti kembung, begah, atau gangguan pencernaan lainnya.

Berjalan kaki selama 10 hingga 30 menit setelah makan membantu memperlancar pergerakan makanan di saluran pencernaan.

Gerakan tubuh merangsang aktivitas usus, sehingga makanan dapat dicerna lebih efisien.

Selain itu, aktivitas ini juga dapat membantu mencegah naiknya asam lambung atau refluks asam yang sering terjadi setelah makan.

Dengan rutin berjalan kaki setelah makan malam, Anda dapat menjaga kesehatan pencernaan secara alami dan mengurangi risiko gangguan lambung di kemudian hari.

2. Menjaga Kadar Gula Darah Tetap Stabil

Bagi penderita diabetes atau mereka yang ingin menjaga kadar gula darah tetap seimbang, berjalan kaki setelah makan malam bisa menjadi kebiasaan yang sangat bermanfaat.