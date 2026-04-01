3 Perubahan Sederhana dalam Gaya Hidup yang Terbukti Membantu Meredakan Gejala Menopause

JawaPos.Com - Perubahan dalam tubuh sering datang secara bertahap, membawa pengalaman baru yang tidak selalu mudah untuk dijalani.

Salah satu fase yang dialami banyak perempuan adalah Menopause, sebuah proses alami yang menandai berakhirnya siklus menstruasi.

Meski merupakan bagian normal dari kehidupan, gejala yang menyertainya bisa terasa cukup mengganggu dan memengaruhi kualitas hidup sehari-hari.

Memasuki fase menopause, tubuh mengalami perubahan hormonal yang cukup signifikan.

Penurunan hormon estrogen dapat memicu berbagai gejala seperti hot flashes, gangguan tidur, perubahan suasana hati, hingga kelelahan.

Kondisi ini sering membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih menantang.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup sederhana dapat membantu meredakan gejala tersebut.

Pendekatan ini tidak hanya membantu tubuh beradaptasi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Dilansir dari Yourtango, inilah tiga perubahan sederhana yang terbukti memberikan dampak positif untuk meredakan gejala menopause.

1. Menjaga Pola Makan yang Seimbang

Asupan makanan memiliki peran penting dalam membantu tubuh menghadapi perubahan selama menopause.

Pola makan yang seimbang dapat membantu menjaga stabilitas hormon serta mendukung kesehatan secara keseluruhan.

Mengonsumsi makanan kaya kalsium dan vitamin D membantu menjaga kesehatan tulang, yang cenderung menurun selama menopause.

Selain itu, makanan yang mengandung fitoestrogen seperti kedelai dapat membantu menyeimbangkan kadar hormon secara alami.

Mengurangi konsumsi makanan tinggi gula, kafein, dan makanan olahan juga dapat membantu mengurangi gejala seperti hot flashes dan gangguan tidur.

Pilihan makanan yang tepat tidak hanya memberikan energi, tetapi juga membantu tubuh beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.