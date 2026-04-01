5 Tanda yang Sering Dianggap Penuaan Biasa oleh Wanita Berusia 40 Tahun Lebih, Padahal Masih Bisa Diatasi dengan Mudah

JawaPos.Com - Perubahan pada tubuh sering datang seiring bertambahnya usia, membawa berbagai penyesuaian yang tidak selalu mudah diterima.

Banyak wanita mulai merasakan perbedaan pada energi, penampilan, hingga kondisi fisik ketika memasuki usia 40-an.

Hal-hal tersebut kerap dianggap sebagai bagian alami dari penuaan, padahal tidak semuanya harus dibiarkan begitu saja tanpa usaha untuk memperbaikinya.

Memasuki usia 40 tahun lebih, tubuh mengalami berbagai perubahan yang dipengaruhi oleh faktor hormon, metabolisme, dan gaya hidup.

Dalam banyak kasus, perubahan ini sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Padahal, beberapa di antaranya masih dapat diatasi dengan langkah sederhana dan konsisten.

Kesadaran terhadap kondisi tubuh menjadi kunci penting dalam menjaga kualitas hidup.

Mengenali tanda-tanda yang muncul sejak awal membantu seseorang mengambil tindakan yang tepat sebelum kondisi tersebut berkembang lebih jauh.

Dilansir dari Yourtango, inilah lima tanda yang sering dianggap sebagai penuaan biasa, namun sebenarnya masih bisa diatasi.

1. Kulit Terlihat Lebih Kusam dan Kering

Kulit yang mulai kehilangan kelembapan sering dianggap sebagai tanda penuaan yang tidak bisa dihindari.

Penurunan produksi kolagen membuat kulit terlihat lebih kering dan kurang bercahaya.

Namun, kondisi ini masih bisa diperbaiki dengan perawatan yang tepat.

Menggunakan pelembap secara rutin, menjaga asupan air, serta mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi dapat membantu menjaga kesehatan kulit.

Paparan sinar matahari juga perlu dikontrol untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

2. Mudah Lelah Meski Aktivitas Tidak Berat