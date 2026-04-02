10 Pilihan Sikat Gigi Bayi dan Anak Terbaik yang Aman, Nyaman, dan BPA Free, dari Model Jari hingga U Shape

JawaPos.com - Menjaga kesehatan mulut bayi sering kali dianggap sepele, padahal perannya sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang si kecil.

Banyak orang tua bertanya, apakah bayi yang belum tumbuh gigi perlu dibersihkan mulutnya? Jawabannya tentu saja perlu.

Sisa ASI atau susu formula yang menempel di gusi dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri jika tidak dibersihkan secara rutin.

Membersihkan mulut bayi sejak dini juga membantu membiasakan anak dengan rutinitas menyikat gigi. Dengan begitu, saat gigi mulai tumbuh, anak tidak akan merasa asing atau takut.

Nah, agar tidak bingung memilih, berikut ini 10 rekomendasi sikat gigi bayi dan anak terbaik yang bisa jadi pilihan seperti dilansir dari YouTube Rekomendasi Id.

1. Little Angel Sikat Gigi Bayi Silikon Model U

Sikat gigi ini hadir dengan desain berbentuk U yang mengikuti struktur rahang bayi. Cocok untuk anak yang sulit membuka mulut lebar.

Bahannya menggunakan silikon lembut sehingga aman untuk gusi sensitif. Selain itu, produk ini juga bisa digunakan sebagai teether untuk meredakan gatal saat tumbuh gigi.

2. Dr. Isla Sikat Gigi Edukasi Bulu PBT